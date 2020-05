Philosophin lobt „Verhandlungen“ in der Corona-Krise

Hannover

Die Philosophin Julia Inthorn (47) ist Direktorin des Zentrums für Gesundheitsethik in Hannover. Die alleinerziehende Mutter eines Siebenjährigen sieht die Coronakrise auch als Chance für eine Belebung der Demokratie.

Dr. Inthorn, einer Ihrer Forschungsschwerpunkte heißt „Gesundheit und Gerechtigkeit“. Kann es in Corona-Zeiten Gerechtigkeit geben?

Ich habe eine große Sympathie für die Ansicht des französischen Philosophen Jaques Derrida, der sagt: „Gerechtigkeit ist etwas, das immer nur im Kommen ist.“ Und verlangt von uns eine konstante Arbeit daran. Es gibt ein Ideal oder eine Idee, wir wissen aber, dass unsere Regeln in der Realität immer dahinter zurückbleiben.

Nun gibt es erstmals den Konsens in unserer Gesellschaft, möglichst alle Menschenleben in der Coronazeit zu retten. Dieser Konsens scheint gerade zu bröckeln...

In meiner Wahrnehmung ist das kein Auflösen, sondern eher ein Adaptieren. Man nähert sich an. Wir hatten ja keinen absoluten Lockdown, kein absolutes Verbot, hinaus zu gehen. Es waren und sind immer Abwägungen, was geregelt wird, um bestimmte Ziele zu erreichen und gleichzeitig bestimmte Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Es wird ununterbrochen weiterverhandelt. Mit einer niedrigen Infektionsrate können wir uns erlauben, andere Abwägungen zu machen. Für mich gibt es kein Auflösen dieses Konsenses, sondern eher ein Ermüden. Die moralische Motivation des Einzelnen lässt nach.

Dr. Julia Inthorn, Direktorin vom Zentrum für Gesundheitsethik Quelle: privat

Spielt diese Ermüdung bei der Gegenüberstellung der Würde des Menschen oder des Lebens des Menschen eine Rolle?

Ich glaube, dass die Gegenüberstellung eine andere ist: Die Würde des Menschen lässt sich nämlich nur realisieren, wenn der Mensch lebt. Es geht eher um die Freiheitsrechte der einen und den Gesundheitsschutz der Risikogruppen. Da sind die größeren Schwierigkeiten in der Abwägung.

Gelingt uns das?

Als Ethikerin denke und lebe und streite ich für eine Wissenschaft, in der die Auseinandersetzung der Kern des Fortschritts ist. Und so finde ich es großartig, wie es im Moment läuft. Wir denken, wir wägen ab, wir evaluieren, wir machen es wieder anders, wir machen es regional unterschiedlich, es wird dynamisch und immer wieder neu gedacht. Das ist mühsam. Aber es ist unglaublich, wie hoch das ethische Niveau ist, auf dem reflektiert wird. Die Leute denken differenziert. Das hatten wir vor einem halben Jahr noch nicht. Auch im Gesundheitswesen wird dort verhandelt, wo vorher in Machtpositionen entschieden worden sind.

Einige scheinen zum „Vorher“ zurück zu wollen. Wenn man die Diskussionen zwischen Merkel und Laschet sieht...

Da sind die Machtspielchen im Hintergrund, denn der restliche politische Betrieb bleibt ja nicht ausgeschaltet. Politik bleibt Macht. Aber das, was wir im Moment verhandeln, ist von Pluralität geprägt. Davon lebt die Demokratie. Natürlich ist es schwierig, im Lockdown alleinerziehend zu sein, aber wir waren gleichzeitig noch nie so viel Familie. Andere haben unglaubliche Konsumbedürfnisse und leiden sehr darunter, sich nicht einmal eben auf einen Aperitif mit Freunden zu treffen. Unsere Lebensstile sind unterschiedlich, die verhandeln wir im Moment mit. Jetzt kommt es darauf an, wieviel Pluralität wir aushalten und welche Kosten wir bereit sind, in Kauf zu nehmen. Das wird uns weiter beschäftigen. Wenn Covid vorbei ist, werden wir über den Klimawandel weiter verhandeln müssen.

Also sind die Menschen durch die Coronakrise wieder ins Nachdenken gekommen?

Ich habe den Eindruck. Das gilt nie für alle und wie dauerhaft das ist, kann ich nicht prognostizieren. Da bin ich eher Pessimistin. Dennoch habe ich den Eindruck, dass viele ein Interesse daran haben, dass dies auch so bleibt. Und bleiben wird, dass Patienten plötzlich unglaublich viel Wissen haben, etwa, wie Medizin und wie medizinische Studien funktionieren. Das ist sehr transparent geworden. Die Ärzte müssen künftig mit vielen Nachfragen ihrer Patienten rechnen.

Von Petra Rückerl