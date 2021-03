Hannover

Wenn die Stadt Pflanzkübel aus dem Winterlager holt und auf städtischen Grund stellt, dann ist der Frühling nicht mehr weit: Rund 60 Kübel mit Zierkirschen und Zieräpfeln haben Lader am Montagvormittag in der Innenstadt hingestellt – in Kürze werden die etwa 45 Zierkirschen und etwa 15 Zieräpfel die Fußgängerbereiche mit ihren rosafarbenen, weißen und karmesinfarbenen Blüten optisch bereichern.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mitarbeiter vom Grünflächenamt haben die Pflanzen am Georgsplatz, in der Georgstraße, an der städtischen Galerie „Kubus“, am Platz der Göttinger Sieben sowie am Historischen Museum, an der Marktkirche, in der Grupenstraße, am Aegidientorplatz und auf dem Ernst-August-Platz abgestellt. Vermutlich in wenigen Tagen blühen die Zierkirschen Prunus „Accolade“ rosa auf, die Zieräpfel in den Sorten „Hopa“, „Rudolph“, „Golden Hornet“ und „Evereste“ dann dunkelrosa und weiß.

Anfang Mai beginnt die Sommersaison

Die Sommersaison mit neuen Kübelpflanzen beginnt erst ab Anfang Mai. Die Frühjahrskübel werden dann in die Baumschule zurückgefahren und durch etwa 30 bis 40 mobile Kübel mit Fuchsien, Bleiwurz, Oliven, Agapanthus oder Buchsbaum ersetzt.

Von Andreas Voigt