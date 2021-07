Hannover: „Pflegeexpertin“ ist wegen gewerbsmäßigen Betruges angeklagt

Hannover

Die 61-Jährige Frau ist in der Pflegebranche bekannt. Sie selbst sieht sich als „rettenden Engel“ für pflegebedürftige Senioren. Hat gar schon Bücher geschrieben, wie man sich gegen die Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) zur Wehr setzt. Für den MDK ist die temperamentvolle Frau das „Enfant terrible“, um es harmlos auszudrücken.

Die NP hat schon mehrfach über die „Pflegeexpertin“ berichtet. Nur wird sie bald wegen gewerbsmäßigen Abrechnungsbetruges vor dem Amtsgericht stehen. „Wir haben in 18 Fällen wegen Betruges, davon in einigen Fällen wegen gewerbsmäßigen Betruges, gegen sie Anklage erhoben“, teilte Oliver Eisenhauer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, am Freitag mit.

Anklage: Pflegeleistungen abgerechnet, aber nicht erbracht

Neben der Frau werden noch fünf weitere Angeklagte Platz nehmen. Einem ihrer mutmaßlichen Komplizen werden 16 Fälle des Betruges vorgeworfen. Insgesamt geht es um 22 Fälle. Die „Pflegeexpertin“ soll gut 3000 Euro erschwindelt haben. Der Betrag sei vergleichsweise niedrig, weil es in sechs Fällen nicht zur Auszahlung der Beträge gekommen sei, so Eisenhauer.

Der Tatzeitraum liegt zwischen August 2015 und September 2020. Die „Pflegeexpertin“ war im Rahmen der sogenannten Verhinderungspflege tätig. Sie hat also Leistungen abgerechnet, weil Pflegerinnen entweder krank oder im Urlaub waren. Doch laut Anklage sind die Dienste an den Senioren nicht erbracht worden und trotzdem über die Pflegekasse abgerechnet worden. Teilweise mithilfe der Versicherten.

Vater eines behinderten Sohnes soll auch betrogen haben

So wird auch ein Senior (67) neben ihr auf der Anklagebank Platz nehmen müssen. Als Versicherter soll er gemeinsame Sache mit den vermeintlichen Betrügern gemacht haben. In einem anderen Fall habe der Vater eines behinderten minderjährigen Sohnes die Hand aufgehalten, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Hauptangeklagte betreibt einen Verein. Das Finanzgericht erkannte der Organisation allerdings die Gemeinnützigkeit ab. Dort bietet sie „Pflegeberatung“ an. Der MDK hatte Begutachtungen in Gegenwart der Angeklagten abgelehnt, weil sie ausfallend wurde und in einem Fall eine Gutachterin tätlich angegriffen hatte. „Gegenüber unserem Pflegeversicherungssystem war die Stasi eine Kinderstube“, sagte die „Pflegeexpertin“ im Januar 2020. Damals bat die NP um eine Stellungnahme zu den staatsanwaltlichen Ermittlungen.

Ihre „Beratertätigkeit“ ist ein zweifelhaftes Geschäft. Die Honorarhöhe ist abhängig von dem Pflegegrad, die die Senioren erhalten. Der NP haben zwei Betroffene versichert, dass die „Pflegeexpertin“ sie gegenüber den MDK-Gutachtern zu falschen Behauptungen aufgefordert habe.

Von Thomas Nagel