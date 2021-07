Hannover: Pflegedienst-Chef soll AOK um 850.000 Euro betrogen haben

Hannover

Wachtang D. (42) spricht mit hartem osteuropäischen Akzent. Wortreich redet er darüber, wie er 1993 als Aussiedler-Kind nach Deutschland kam. Auf die Hauptschule gehen musste, wo er viele Kriminelle kennengelernt habe. Nun steht er selber mit mehr als einem Bein im Gefängnis.

Am Freitag hat der Prozess im Hildesheimer Landgericht wegen gewerbsmäßigen Betruges in 46 Fällen begonnen. Der schlanke Mann, der mit seinen gepflegten langen Haaren wie ein Popstar der 70er Jahre wirkt, soll die AOK um 856.000 Euro betrogen haben. Und das in seiner Funktion als Geschäftsführer eines Pflegedienstes in Hannover. Tatzeit soll Juni 2015 bis August 2018 gewesen sein.

Angeklagter wollte eine „Wertegemeinschaft“

Der Betrug der Pflegeversicherung ist mittlerweile ein auskömmliches Geschäft. Die Polizei schätzt den Schaden jährlich auf eine Milliarde Euro. Schwerpunkte der Schwindeleien sind Berlin und Nordrhein-Westfalen. Die betrügerischen Pflegedienste sind eine Domäne russischer Landsleute. Entweder werden Leistungen nicht erbracht oder zu hoch abgerechnet.

Bei Wachtang D. war das nicht so. Der Vorwurf gegen ihn lautet: Anstatt angestellte Pflegefachkräfte einzusetzen, habe er freiberufliche Pflegerinnen eingesetzt. Und darüber hinaus auch noch eine Pflegedienstleiterin ehrenamtlich beschäftigt.

Der Angeklagte redet viel in seiner Erklärung, sagt aber wenig. Er spricht davon, dass er kein „großes Geld“ verdient habe. Ihm sei es um die Menschen gegangen. „Den Begriff freiberuflich kannte ich nicht“, sagt er. Kurz danach erklärt er: „Ich war gegen freiberufliche Kräfte. Sie waren sehr teuer.“ Freiberufler habe er auch abgelehnt, „weil ich eine Wertegemeinschaft wollte“.

Waren Mitarbeiter angestellt oder freiberuflich?

Mit dieser Gemeinschaft scheint es nicht weit her gewesen zu sein. Eine ehemalige Angestellte (45) schildert, wie sie rund um die Uhr gearbeitet habe. Am Ende sei ihr fristlos gekündigt worden, Überstunden habe sie nicht bezahlt bekommen. Die Zeugin erzählte auch, dass eine Pflegerin ohne Fachkenntnisse an den hilflosen Personen gearbeitet habe. Der Pflegedienst des Angeklagten hat sich um zwei beatmungspflichtige Patienten gekümmert.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Straftat, Gier oder blanke Not? Dieser Fall ist nicht eindeutig. Eine Krankenschwester (73) erklärte, dass sie zwei Jahre lang ehrenamtlich die Pflegedienstleitung für D. gemacht habe. „Ich dachte, dass ich helfen könnte“, meinte sie. Zwischen 20 und 30 Stunden in der Woche habe die Rentnerin gearbeitet. Ohne Bezahlung aus purem Idealismus. Sie wollte die Tätigkeit nicht so lange ausüben, aber es fand sich keine Andere. Und natürlich seien Freiberufler zum Einsatz gekommen. „Wir hätten sonst kein Fachpersonal bekommen.“

In gewisser Hinsicht ist D. auch ein Opfer eines völlig überregulierten Sozialstaats geworden. Die Anklage stützt sich darauf, dass vertragswidrig freiberufliche Pflegerinnen eingesetzt worden seien. Die Rentenversicherung hat hingegen die Pflegerinnen als Angestellte eingestuft und verlangt nun vom Angeklagten die Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen.

Von Thomas Nagel