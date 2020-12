Hannover

Anfang 2010 wurde der Skandal um sexuellen Missbrauch und körperlicher Gewalt in der katholischen Kirche in Deutschland publik. Die Fälle erschütterten die Kirche in ihren Grundfesten. Umfangreiche Studie offenbarten später das Ausmaß: Von 1946 bis 2014 hatten insgesamt 1670 Kleriker in 27 deutschen Diözesen mindestens 3677 meist männliche Minderjährige sexuell missbraucht. Auch im Bistum Hildesheim wurden Kirchen und Gemeindehäuser zu Tatorten, 46 Geistliche, darunter der verstorbene Hildesheimer Bischof Heinrich Maria Janssen, vergingen sich an mindestens 153 Menschen.

Um das Vertrauen der Gläubigen zurückzugewinnen, vor allem aber, um Missbrauch in Zukunft zu verhindern, bemüht sich das Bistum Hildesheim seit zehn Jahren verstärkt um Prävention. Pfarrer Wolfgang Semmet, der in Hannover für die Gemeinden St. Heinrich (Südstadt) und St. Godehard ( Linden) zuständig ist, setzt dabei auf ein ungewöhnliches Konzept aus Glas und viel Licht. Denn er ist überzeugt: „ Präventionsschulungen, die inzwischen für jeden, der in der Kirche mit Kindern arbeitet, Pflicht sind, reichen allein nicht aus.“

„Ich möchte keine dunklen Ecken mehr haben“

In die ehemals undurchsichtigen Holztüren der Ministranten- und der Haupt-Sakristei in St. Heinrich, hat er Glaselemente einbauen lassen, auf den dunklen Fluren der Godehard-Gemeinde Bewegungsmelder installiert, das Beichtzimmer mit einer Glasfassade versehen. Auch in der Basilika St. Clemens gibt es inzwischen diese Glaselemente. „Ich möchte keine uneinsehbaren Räume und dunklen Ecken mehr haben. Glas und Licht bedeutet mehr Transparenz. Die katholische Kirche wird nur dann Vertrauen wieder zurückgewinnen können, wenn wir Transparenz leben“, erklärt Semmet. Eine Reaktion des Bistums auf diese Maßnahmen gab es noch nicht.

Zuvor hatte der Pfarrer mit einem kleinen Arbeitskreis alle Örtlichkeiten unter die Lupe genommen. Semmet: „Wir haben uns gefragt, wie sich Kinder hier in allen Kirchen- und Gemeinderäumen wohlfühlen. Schnell war klar, dass es zu viele dunkle Ecken gibt, genau wie die Türen zur Sakristei. Plötzlich stellte mit Schrecken fest, dass überhaupt nicht einsehbar ist, wer sich in den Räumen befindet. Das darf nach allem, was passiert ist, nicht mehr sein.“ Übergriffe in seinen beiden Gemeinden habe es seines Wissens in der Vergangenheit aber nicht gegeben.

Konzepte bieten auch Geistlichen selbst Schutz

Den Vorwurf, er stelle mit dem Konzept alle Geistlichen unter Generalverdacht, weist Semmet zurück. „Es geht nicht darum, wem ich nicht traue, sondern allein darum, wie wir den absoluten Schutz für Kinder gewährleisten können. Außerdem bieten solche Konzepte auch für Geistliche selbst einen großen Schutz.“ Seit seiner eigenen Präventionsschulung stellt er sich die Frage von Nähe und Distanz viel bewusster. Semmet: „Dinge, die ich früher einfach gemacht habe, etwa das Gewand eines Ministranten vor dem Gottesdienst zurechtzurücken, wenn es nicht saß, würde ich heute nicht mehr machen.“

Wut und Unverständnis für die geistlichen Täter

Und so wirken die schweren Taten anderer ständig auch auf Wolfgang Semmets Verhalten nach. Er hat das akzeptiert, auch weil er weiß: „Viel zu lange wurden in der unserer Kirche Dinge unter den Teppich gekehrt. Das beschämt mich. Wichtig ist aber auch, dass Außenstehende nicht in jedem Pfarrer einen Täter sehen, wir haben nicht alle Schuld auf uns geladen. Und diese Kirche ist allmählich auf einem guten Weg, auch wenn in einigen Bistümer noch viel zu tun ist.“ Empfindet er Wut auf die Täter? „Ein Stück weit schon, aber noch mehr ist da großes Unverständnis, wie ein Mensch einem Kind solche Schmerzen zufügen kann.“

Von Britta Lüers