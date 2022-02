Hannover

Er kann nicht alles falsch gemacht haben im Leben. Als Pastor Karl-Martin Voget 2019 nach 14 Jahren in der Gnadenkirche zum Heiligen Kreuz in Mittelfeld verabschiedet wurde, blieb kein Platz in der Kirche frei. Und als der 65-Jährige nun nach zweieinhalb Jahren als „Springer“ im Amtsbereich Hannover-Süd-Ost in der Apostelkirche entpflichtet und in den verdienten Ruhestand geschickt wurde, war die Kirche wieder voll. Unter der Kanzel wirkte sogar ein Ehrengast mit. Entertainer Desimo packte sein „Puzzle of Life“ aus, illustrierte Vogets Predigt und verblüffte mit seinen Tricks die Gemeinde.

45 Jahre aktiv

45 Jahre liegen bei Voget zwischen dem Beginn des Theologiestudiums in Göttingen und dem Abschied in der List, der Vater zweier Söhne war Dorfpastor (in Haimar, Evern, Dolgen und Rethmar), Stadtpastor, Seelsorger auf der Hannover Messe, Flüchtlingsseelsorger, Vertreter in Isernhagen-Süd und Bothfeld und Mitglied des Stadtkirchentages. Nun ist er einfaches Gemeindeglied von St. Pankratius in seinem Ruhestandswohnort Burgdorf.

„Für mich war der Beruf eine Berufung“, sagt Voget, „ich durfte tausenden Menschen beistehen, ihnen nahekommen, sie bei den schönsten und den schwersten Stunden ihres Lebens begleiten. Das habe ich nie selbstverständlich, sondern immer auch als Geschenk und besondere Verantwortung empfunden.“ Aber seine Kirche war auch eine Last für den stabilen Mann von fast 1,90 Meter Größe, zweimal „reichte die Kraft einfach nicht mehr“. 2012 und nochmal 2019 musste Karl-Martin Voget mit der Diagnose „Burnout“ für sechs und später acht Wochen in eine Klinik.

Niedergang der Gnadenkirche

Schwer belastet hat ihn der Niedergang seiner Gnadenkirche. Nur 20 Prozent aller Mittelfelder sind evangelische Christen (stadtweit sind es 43 Prozent). Von 2005 bis 2018 schrumpfte die Gemeinde von 2250 auf 1600 Gläubige. Es gab Jahre mit weniger als zehn Täuflingen, die Konfirmandenzahlen bewegten sich zwischen zwei und vier, es fanden sich nicht einmal genügend Kandidaten für die Wahl des Kirchenvorstandes. „Als ich kam, gab es einen Seniorenkreis mit 18 älteren Dauergästen. Jedes Jahr wurden es weniger, schließlich saßen eine 85-Jährige und ich alleine im Raum. Diese Gemeinde starb aus, und Junge kamen nicht nach.“

Er fordert Diskussionen

Nun muss die nächste Pastorengeneration das Beste aus einer immer kleiner werdenden evangelischen Kirche machen, Voget sorgt sich, „dass der Pastor zum Allroundkünstler wird. Du musst dich um Verwaltung, Finanzen, Baurecht, um Kleinkinder, Familien und Senioren gleichermaßen kümmern. Das ist nicht zu schaffen.“ Eine Pastorin oder ein Pastor ist nach dem Stellenschlüssel der Zukunft für mehr als 3000 Gemeindeglieder zuständig, oft in mehreren Stadtteilen oder Dörfern. Voget ist überzeugt: „Das bringt dich schnell an Grenzen“. Er fordert: „Wir brauchen die Diskussion: wo steckt Kirche Energie und Geld rein - und was müssen wir zurückfahren. Alles gleichzeitig bespielen, das wird nicht mehr gehen.“

Die jungen Pastoren „sollen neue Wege ausprobieren und die digitale Welt im Sinne des Glaubens nutzen, aber nicht jeder Gottesdienst muss ein Rockkonzert oder von Menschen gestaltet werden, die Baseballkappen und coole T-Shirts tragen. Wir müssen auf die Jugend zugehen, ohne die Älteren zu verprellen. Der Spagat ist schwer und nur mit einer Gemeinde als Gemeinschaft zu stemmen. Denn das Wichtigste, was wir haben, wird niemals schwächer: Die Botschaft von der Liebe Gottes.“

In Rufbereitschaft

Nun könnte Voget die plötzlich freien Abende und Wochenenden mit seiner zehn Jahre jüngeren Ehefrau Kerstin verbringen, reisen, in den Tag hinein leben. Für ihn bedeutet Pastor i. R. aber „nicht im Ruhestand, sondern in Rufbereitschaft“. Sechs Trauungen stehen noch im Terminkalender und wenn Weihnachten kommt, „könnte ich mir einen Gottesdienst durchaus vorstellen, es müssen ja keine fünf mehr sein“. Das Ruhestands-Privileg ist schnell beschrieben: „Ihr dürft mich gerne fragen, aber ich darf Nein sagen.“ Dabei lacht Karl-Martin Voget laut und fröhlich.

Von Christoph Dannowski