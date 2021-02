Hannover

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Stauenden auf der A7 sind am Mittwochnachmittag vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Die Autobahn musst in Fahrtrichtung Kassel zeitweise voll gesperrt werden.

Der 49-jährige Fahrer eines Peugeot Expert hatte gegen 16.35 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen das Stauende zwischen dem Dreieck Hannover-Nord und Großburgwedel zu spät bemerkt und es nicht mehr geschafft, rechtzeitig anzuhalten. Er fuhr auf einen Transporter der Marke Peugeot Boxer auf. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Transporter einen vor ihm stehenden Toyota Aygo auf die linke Fahrspur schob und selbst auch noch gegen das Heck eines Lastzugs auf dem Mittelstreifen prallte.

Rettungshubschrauber nicht erforderlich

Der 32-jährige Transporterfahrer wurde schwer verletzt. Seine Mitfahrer (36, 38) kamen wie auch der Peugeotfahrer mit leichten Verletzungen davon. Alle wurden jedoch mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der Einsatz eines zwischenzeitlich angeforderten Rettungshubschraubers war nicht erforderlich, er konnte ohne Patienten wieder abfliegen.

Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die A7 in Fahrtrichtung Kassel bis 19 Uhr voll gesperrt werden. Den an den Fahrzeugen entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro.

Von Andreas Krasselt