Am frühen Freitagmorgen ist es an der Kreuzung Vahrenwalder Straße/Niedersachsenring zu einem Zusammenstoß von einem Mercedes mit einem Polizeiwagen auf Einsatzfahrt gekommen. Zwei Polizisten und die zwei Insassen des Mercedes wurden leicht verletzt. Beteiligt an dem Unfall war noch ein weiterer Mercedes –Gesamtschaden: 43.000 Euro.