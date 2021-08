In den 1980er-Jahren stellte der britische Arzt John Marks aus Liverpool fest, dass seine heroinabhängigen Patienten wieder ein normales Leben mit Arbeit, Beziehungen und auch Selbstfürsorge leben konnten, nachdem er ihnen das Medikament Diamorphin, also Heroin, verschrieb. Dass Marks letztlich scheiterte, lag nicht an den Patienten oder an ihm. „Die Amerikaner, die immer auf Prohibition setzen, schauten mit Argusaugen auf das Projekt und machten so lange Druck auf Großbritannien, bis das Modell eingestampft wurde“, berichtet Thomas Peschel. Die Patienten von Marks mussten wieder in die Illegalität, viele starben, Marks wanderte frustriert nach Australien aus.

Von Marks lernen, heißt siegen lernen, dachten sich dagegen die Schweizer und ließen sich ihre Diamorphinpolitik sogar in einer Volksabstimmung absegnen. „Da wurde natürlich nicht mit Suchtkrankenhilfe argumentiert, sondern mit der Sicherheit in den Städten, die das Programm bringen würde. Und damit, dass man unterm Strich Geld spart. “ Pragmatisch wie die Eidgenossen sind, außerdem unabhängig von europäischen Vorgaben, sind sie in Europa ganz vorn. Zürich, von der Einwohnerzahl mit Hannover vergleichbar, zog das Ganze ziemlich konsequent durch. Suchtkranke verelendete Menschen sind in der Stadt nicht mehr zu sehen. Das benötigt Manpower: Gibt es in Hannover vier bis acht Streetworker, die sich um die Menschen kümmern, die das Heroin erhalten, sind es dort 40.

Schwester Anni ist die Seele der Praxis

Denn nur den Stoff abgeben, reicht nicht. „Ich bringe sie persönlich zum Zahnarzt, zum Chirurgen oder zur Schuldnerberatung“, sagt Krankenschwester Anni Quicker – für Patienten, Ärzte und auch sich selbst einfach „Schwester Anni“. Sie selbst lehnt es bescheiden ab, aber Schwester Anni als Seele dieser Praxis zu bezeichnen, sei ganz und gar nicht falsch, sagt Thomas Peschel und lächelt. Dieses Sich-Kümmern, auch mal, wenn ein Patient endlich eine eigene Wohnung gefunden hat und der Umzug ansteht – das macht ganz viel mit den Menschen, die einen Großteil ihres Lebens im Abseits standen. Und dort behandelt wurden wie Unmündige oder einfach wie Dreck.

Hannover begann früh mit Modellprojekt

In Hannover als einem von sieben Standorten begann man mit der Step (als Träger) und der MHH (stellte die Ärzte) ab 2002 mit einem Modellprojekt zur Diamorphinvergabe. Angelegt war es bis 2004, dann folgten die politischen Diskussionen über das Für und Wider, das Modell wurde Jahr für Jahr verlängert, „es war immer eine Zitterpartie, ob es weitergeht“. 2006 kam MHH-Arzt Thomas Peschel zur Ambulanz. Im Juli 2009 endlich beschloss der Bundestag das Gesetz zur diamorphingestützten Behandlung, Diamorphin wurde nun als verschreibungspflichtiges Betäubungsmittel eingestuft. „Möglich war das Ja des Bundestags übrigens, weil der damalige Unions-Fraktionschef Volker Kauder den Fraktionszwang für diese Abstimmung aufhob, die Abgeordneten waren also nur ihrem Gewissen verpflichtet“, so Peschel. Im Oktober 2010, Peschel war damals schon Leiter der Ambulanz, kamen die ersten Patienten zur Regelversorgung, die Institution musste sich ab diesem Zeitpunkt selbst finanzieren.

Peschel übernahm Ambulanz 2020

Bis Herbst vergangenen Jahres war die Ambulanz in MHH-Trägerschaft, dann übernahm Peschel, der sich 2013 in Berlin selbstständig gemacht hatte. Seine zwei „Patrida“-Ambulanzen dort hat er nach wie vor, der gebürtige Hannoveraner, dessen Familie in der Landeshauptstadt lebt, ist Geschäftsführer und „arbeitet als Arzt immer mal am Wochenende hier mit“. Drei Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter hat Peschel eingestellt, dazu kommen von Step weitere Streetworker für etwa 16 Stunden monatlich, drei Ärzte und eben Schwester Anni kümmern sich auf Augenhöhe um die Menschen. Peschels „Patrida“ (griechisch für Heimat) ist Träger, Step Kooperationspartner, die Krankenkassen zahlen die Regelversorgung der Patienten. Ein weit verzweigtes Netzwerk – unter anderem gibt es auch eine Kooperation mit dem Jobcenter Region Hannover – sorgt dafür, dass die Patienten niedrigschwelligen Zugang zu Jobs, Unterkünften, Beratungsstellen und Therapeuten finden.

Hohe Hürden für Behandlung

Die Hürden allerdings für eine Behandlung mit Diamorphin sind hoch – zu hoch, wie Peschel findet. Teilnehmen dürfen nur ab 23-Jährige, die schwerst und mindestens fünf Jahre abhängig sind, die mindestens zwei Mal erfolglos behandelt wurden, davon ein Mal in einer anderen Substitutionstherapie mit Methadon.