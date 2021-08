Hannover

Ein 49-jähriger Wohnungsloser wollte offenbar den Zug, in dem er saß, auch an seiner Endhaltestelle in Hannover nicht verlassen. Während alle anderen Fahrgäste im Hauptbahnhof ausstiegen, blieb er weiter sitzen. Doch als der Zug dann anruckte, um an seinen Abstellplatz zu fahren, zog er die Notbremse.

Da er sich nicht ausweisen konnte, rief das Zugpersonal die Bundespolizei. Die Beamten nahmen den Mann mit auf die Wache. Dort stellte sich heraus, dass er seit längerem gesucht wurde: Er war 2016 wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt worden, die er nicht vollständig beglichen hatte.

Nun muss er die Reststrafe von zwei Tagen im Gefängnis absitzen. Zusätzlich wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen gegen ihn eingeleitet.

Von kra