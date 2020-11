Hannover

Eine 73-jähriger Pedelecfahrer wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Mercedes am Samstag in Kirchhorst verletzt – zum Glück nur leicht. Den genauen Unfallhergang muss die Polizei noch ermitteln.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.50 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war der 65-jährige Mercedesfahrer auf der Höfer Straße in Richtung Kirchhorst unterwegs. Als er rechts in die Steller Straße einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem 73 Jahre alten Pedelec-Fahrer. Möglicherweise nutzte der Radler dabei den Radweg der Steller Straße aus Osten kommend in Fahrtrichtung Altwarmbüchen – dazu erhofft sich die Polizei Hinweise von Zeugen. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer zu Boden geschleudert und leicht verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Da es unterschiedliche Aussagen der Beteiligten zum Unfallhergang gibt, hofft der Verkehrsunfalldienst auf Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zu dem Unfall und dessen Hergang machen können, werden gebeten, sich unter 0511 / 109 18 88 zu melden. „Von besonderem Interesse sind Hinweise dazu, von wo nach wo der Pedelec-Fahrer gefahren ist“, so Polizeisprecher Michael Bertram.

Von Simon Polreich