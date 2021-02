Hannover: Pedelec-Fahrer (76) zieht sich bei Unfall schwere Kopfverletzungen zu

Hannover

In Hannover ist ein 76 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann war im Stadtteil List frontal mit dem VW Golf eines 27-Jährigen zusammengestoßen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war es am Freitag gegen 13.45 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der 76-Jährige befuhr mit dem Pedelec den Fußweg der Raffaelstraße in Richtung Podbielskistraße.

Frontalzusammenstoß mit Auto

In Höhe eines abgesenkten Bordsteins wechselte der Senior von der linken auf die rechte Straßenseite. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Golf des 27-Jährigen, der dem Rentner entgegenkam.

Der 76-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer am Kopf. Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort. Anschließend wurde er in eine Klinik eingeliefert.

Am Pedelec und am Golf entstanden insgesamt 9000 Euro Schaden.

Von Britta Mahrholz