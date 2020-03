Patienten gehen trotz Corona zur Zahnreinigung

Hannover

Distanz wahren lautet das Gebot der Stunde. Das fällt in einigen Berufen schwer. In Zahnarztpraxen besonders. Seit Donnerstag vergangener Woche gibt es daher eine Empfehlung der Zahnärztekammer, nur noch Notfallpatienten zu behandeln. Doch nicht alle halten sich daran.

„Das ist ja nur eine Empfehlung“, ärgert sich eine Zahnarzthelferin. „Ich sitze als Prophylaxeassistentin direkt im Sprühnebel. Wir haben keinen Mundschutz nach FFP2-Standard.“

Eine andere Betroffene, die in einer Praxis im Umland arbeitet und wie ihre Kollegin ungenannt bleiben möchte, berichtet ebenfalls davon, dass ihr Chef nicht die Absicht habe, sich an die Empfehlung zu halten. „Er sagt, für ihn laufe alles weiter wie bisher. Wir arbeiten jetzt zwar mit doppeltem Mundschutz. Doch das ist nur der normale, was bringt das also?“

Patienten kommen, weil sie jetzt Zeit haben

Am Montag habe sie einen Höhepunkt erlebt, als ein jüngerer Patient zum Bleaching kam. „Das ist doch wirklich etwas, was man verschieben kann“, sagt sie. „Viele Patienten kommen ohne Schmerzen, nur weil sie einen Termin haben.“ Oder, was eigentlich noch schlimmer sei, weil sie wegen der Corona-Krise gerade Zeit hätten.

Auch andere Behandlungen wie etwa das Anbringen von Zahnimplantaten seien zwar schon länger terminiert, ließen sich aber doch verschieben. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der betroffenen Praxen fürchten sich verständlicherweise vor Ansteckung. Und das gilt nicht nur für die Helferinnen und Assistentinnen, sonder auch für angestellte Ärzte und Ärztinnen, die ebenfalls unter dem Druck stehen, körpernahe aber aufschiebbare Behandlungen durchzuführen – weil der Chef es von ihnen verlangt.

Zahnärztekammer kann nur appellieren

Bei der Zahnärztekammer Niedersachsen (ZKN) will man Praxisinhaber, die ungehemmt weiter arbeiten, nicht grundsätzlich verdammen. „Jeder hat unterschiedliche Gefährdungsbewertungen, es gibt sehr viele individuelle Fälle“, sagt Vorstandsmitglied Lutz Riefenstahl. Er sieht auch keine Handhabe. „Wir können nur Empfehlungen abgeben“, betont er, „an die Sorgfaltspflicht appellieren. Wenn man Arbeitsschutz und Infektionsvermeidung ernst nimmt, sollte man sich daran halten.“ Verbieten könne die Kammer Behandlungen nicht. „Da ist der Staat gefordert.“

Generell ist die Situation für Zahnärzte neu. Sie tauchen erstmals in den Einschätzungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) zum Infektionsrisiko auf. „Möglicherweise werden wir unserer Empfehlung noch einmal nachdrücklicher zum Ausdruck bringen, insbesondere, wenn sich die Risikoeinschätzung des RKI ändern sollte“, so Riefenstahl. „Das muss aber in Absprache auch mit den anderen Kammern passieren.“

Von Andreas Krasselt