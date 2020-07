Hannover: Passfälscher muss für lange Zeit ins Gefängnis

Hannover

Am Ende war es ein Zufall, der die Passfälscher auffliegen ließ. Bei einer Kontrolle fiel den Beamten auf, dass ein Wagen für Einbrüche benutzt wurde. Der Halter existierte nicht. Ebenso wenig wie die 23 weiteren „EU-Bürger“, die alle in der Stammestraße (Ricklingen) gemeldet waren. Sie wurden sämtlichst wegen Straftaten gesucht.

Die Ermittlungen führten zu Murat H. (40). Er wurde am Mittwoch im Landgericht Hannover zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Betrug, das Beschaffen von falschen amtlichen Ausweisen und Urkundenfälschung lauteten die Delikte. Jovan S. (65) wurde zu zwei Jahren und neun Monate Haft verurteilt. Zwei weitere Angeklagte erhielten Geldstrafen. Angeklagt waren 56 Taten, das Gericht stellte 18 Vergehen ein. Sie machten am Ende des Tags den Kohl auch nicht mehr fett.

Falscher Pass kostete 1500 Euro

Murat H. sei die Anlaufadresse für Menschen gewesen, die einen falschen Pass brauchten, stellte Richterin Andrea Jans-Müllner fest. H. hatte die Kontakte zu den Fälschern in Serbien. „Er machte die Vorgaben für die Ausweise, bestimmte den Preis“, so die Richterin. Ein falsches Dokument kostete in der Regel 1500 Euro.

Wenn der Bus einmal in der Woche mit den „Italienern, Kroaten oder Slowenen“ in Hannover ankam, übergab meist H. das Geld für die falschen Pässe dem Busfahrer. EU-Bürger haben ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht in Deutschland. Albaner dürfen maximal 90 Tage im Halbjahr ohne Visum in Deutschland bleiben, müssen aber die Finanzierung ihrer Reise nachweisen.

Albaner reisten für Schwarzarbeit und Einbrüche ein

Und nun kam Jovan S. ins Spiel. Er begleitete die „EU-Bürger“ zu den Behörden als Dolmetscher. Er half ihnen bei der Wohnungs- und Gewerbeanmeldung. Wobei die Menschen aus Albanien zumeist für Schwarzarbeit oder Wohnungseinbrüche einreisten. Dieser „Bus-Tourismus“ lief von November 2017 bis August 2019.

Murat H. hat 21 Vorstrafen. Derzeit ist er noch wegen eines Drogenverbrechens angeklagt. Auch dort erwartet ihn eine hohe Haftstrafe. Jovan S. bringt es auf 18 Vorstrafen. Beide sind notorische Betrüger. Doch Jovan S. hatte zu Beginn der Verhandlung ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Murat H. hatte erst kurz vor Ende des Prozesses einige Dinge eingeräumt, aber den Mitangeklagten als den Drahtzieher bezichtigt. Dem folgte das Gericht nicht. „Sie waren der Haupttäter“, so Jans-Müllner. Dafür spricht auch, dass Murat H. mit falschen Personalien unter anderem Fernseher, Waschmaschinen und Handys bestellt hatte.

Von Thomas Nagel