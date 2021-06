Hannover

Im kriminellen Milieu hatte er nur den Spitznamen „Ambassador“ (Botschafter). Der Spitzname darf als Auszeichnung verstanden werden. Denn die Fälschungen von Shefquet H. (65) waren so gut, dass sie vielen Kontrollen standhielten.

Aber anscheinend nicht mehr gut genug. Am Dienstag wurde der Passfälscher-König wegen gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern in Tateinheit mit Urkundenfälschungen zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Richter Patrick Gerberding befand den Mann in 19 Fällen für schuldig. Von September 2017 bis Juni 2020 hatte er Pässe, Führerscheine und Fahrzeugpapiere gefälscht.

Angeklagter vielfach vorbestraft

Der Richter sprach von einer Vielzahl von Vorstrafen des kleinen Mannes mit den grau melierten Haaren. Darunter auch eine Verurteilung vor dem Landgericht Hamburg 2009. Damals wurde er ähnlicher Delikte zu vier Jahren Gefängnis verurteilt.

Aus diesem Grund hatte die Erste Staatsanwältin Regina Steig auch eine Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten beantragt. Aus verschiedenen Gründen ist die Kammer dieser Forderung nicht gefolgt. So habe der Angeklagte wegen seines Geständnisses „erheblich zur Verkürzung der Beweisaufnahme“ beigetragen, so Richter Gerberding. Allerdings benötigte das Gericht neun Verhandlungstage, die sich über zwei Monate zogen. Rechnet man die Einzelstrafen stumpf zusammen, dann müsste H. für mehr als 20 Jahre ins Gefängnis. Warum der Zusammenzug der Strafen so deutlich zugunsten des Angeklagten ausfiel, wurde im Urteil nicht erwähnt.

Lohn für die Dokumenten-Fälschungen: 8900 Euro

Und der Angeklagte sei wegen einer Herzerkrankung sehr haftempfindlich. Seine Taten haben ihm auch nur einen geringen wirtschaftlichen Vorteil eingebracht, die Kammer stellte ein „Honorar“ von 8900 Euro fest.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei in Hannover hatte Shefqet H. lange überwacht. Aus dieser Observation habe sich der Verdacht vieler weiterer Straftaten ergeben. Staatsanwältin Steig hatte deshalb bei den angeklagten Taten von der „Spitze des Eisbergs“ gesprochen. Diese Argumentation ließ der Richter Gerberding nicht zu. „Es handelt sich nur um einen Verdacht, es ist aber nichts bewiesen“, erklärte er.

Bei der Razzia im Haus des Angeklagten fand die Polizei eine Vielzahl Blankodokumenten und Stempeln. Der „Botschafter“ war also dick im Geschäft, Diebe, Drogenhändler und Autoschieber ins Land zu holen. „Wusste der Angeklagte von der kriminellen Verstrickung eines Teils seiner Kunden?“, fragte der Richter. „Ja, den Eindruck kann man haben“, antwortete er sich selbst. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.

Von Thomas Nagel