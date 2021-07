Hannover: Passantin findet toten Obdachlosen am Stellwerk

Hannover

Eine Passantin hat am frühen Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr einen leblosen Mann im Bereich der Drogenanlaufstelle Stellwerk in der Augustenstraße (Mitte) gefunden. Sie alarmierte Bundespolizisten im nah gelegenen Hauptbahnhof.

Als die Beamten am Fundort zwischen Bahndamm und Gerichtsviertel eintrafen, wurde deutlich, dass der Mann tot war. Die Kripo übernahm die Ermittlungen. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Toten um einen 43-jährigen Obdachlosen. Nach Medieninformationen soll er aus Osteuropa stammen, wozu eine Polizeisprecherin jedoch keine Angaben machen wollte.

Polizei schließt Fremdverschulden aus

Die Todesursache sei noch unklar. Eine Obduktion wird voraussichtlich aber nicht angeordnet werden. Denn nach Angaben der Kripo liegt kein Fremdverschulden vor. Der Fundort deutet darauf hin, dass es sich um ein Drogenopfer handeln könnte. Gerade in jüngster Zeit hat insbesondere der Crackgebrauch nach Auskunft von Sozialarbeitern in der Obdachlosenszene zugenommen. Es könnte sich aber auch um einen krankheitsbedingten Todesfall handeln.

Vermutlich ist der 43-Jährige bereits am Dienstagabend gegen 21 Uhr gestorben. Der Leichnam lag demnach mehr als zehn Stunden unbeachtet auf der Straße. „Dort ist nachts allerdings nichts los“, weiß Bundespolizeisprecher Kevin Müller. Nur während der Öffnungszeiten des Stellwerks würden sich dort Leute aufhalten.

Eilenriede: Polizei verfolgt Hinweise

Es ist der zweite tote Obdachlose in dieser Woche, wenn auch in diesem Fall ein Verbrechen auszuschließen ist. Anders als im Fall des einen Tag zuvor, am Dienstagmorgen tot auf einer Parkbank in der Eilenriede aufgefundenen Dirk S. Der 54-Jährige war an mehreren Stichverletzungen verblutet. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Fahndung nach dem dem Täter oder den Tätern läuft weiter auf Hochtouren. „Die Kripo geht derzeit noch Hinweisen aus der Bevölkerung nach“, so Polizeisprecherin Jessika Niemetz.

Von Andreas Krasselt