Hannover

Couragierte Zeugen: Als der 17-Jährige am Dienstagabend am Schneiderberg in der Nordstadt mit einem Stein ein Pkw-Fenster zerbrach und anschließend Wertgegenstände daraus stehlen wollte, schritten Passanten ein.

Die Leute hatten beim Steinwurf zunächst die Polizei alarmiert, sprachen den 17-Jährigen dann an und hinderten ihn am Diebstahl. Auf die Polizei wollte der Jugendliche aber offenbar nicht mit ihnen warten, versuchte zu flüchten, in dem er einer 25-Jährigen in die Haare zog. Das klappte nicht, bis zum Eintreffen der Beamten musste er bei den Zeugen bleiben. Die Polizei nahm den Minderjährigen mit zur Dienststelle, später durfte er wieder gehen.

Auf Jugendlichen kommt Strafverfahren zu

Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen versuchten schweren Diebstahls und Körperverletzung eingeleitet.

Von Petra Rückerl