Hannover: Party mit 270 Gästen, Besuche bei Prostituierten, keine Maske –16.000 Corona-Verstöße angezeigt

Seit Beginn der Pandemie sind bei der Region Hannover etwa 16.000 Verstöße gegen die Corona-Regeln angezeigt worden. Das sind rechnerisch knapp 50 pro Tag. Inzwischen hat die Behörde etwa 7000 Bußgeldbescheide verschickt – meist, weil keine Maske getragen wurde oder wegen Missachtung von Mindestabständen. Es gibt auch kuriose und dreiste Verstöße, die auf dem Tisch der Behörde landen. Dazu gehört in einem Fall eine private Party mit 270 Gästen.

Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass sich eine achtköpfige Herrenrunde in einem geschlossenen Restaurant getroffen hatte, um gemeinsam Fußball zu gucken. In Seelze feierten zehn junge Gäste in einer Tiefgarage sogar eine Drogenparty. Alles Corona-Sünder, die in absehbarer Zeit von der Region wegen eines Bußgeldes hören werden.

Die Ordnungsbehörden überwachen die Einhaltung der Corona-Vorschriften. Quelle: dpa

Noch viel mehr Gäste waren bei einer Sause in der Region zusammen gekommen, zu der mehrere Damen über soziale Netzwerke aufgerufen hatten: 270 Teilnehmer trafen sich trotz Pandemie im vergangenen Sommer, um eine private Party zu feiern. Die Rechnung der Region für diesen krassen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz dürfte den Gastgeberinnen weniger gute Laune machen: Sie müssen „mit einem Bußgeld in vierstelliger Höhe rechnen“, so Regionssprecherin Sonja Wendt.

Trauer ohne Abstand und Masken

Ein weiterer ungewöhnlicher Corona-Verstoß liegt der Behörde im Zusammenhang mit der Aufbahrung eines Toten vor. In dem Fall hatten sich gleichzeitig fast 40 Personen getroffen, um Abschied von einem Verstorbenen zu nehmen – ohne Abstand und Masken. Auch dafür sind Bußgelder fällig.

Das Gros der 16.000 Anzeigen betrifft laut Wendt die Missachtung von Abstandsregeln, fehlende Mund-Nasen-Bedeckungen und Verstöße gegen die maximale Anzahl von Menschen, die sich treffen dürfen. Meist nur zwei Beteiligte sind dagegen zusammengekommen, wenn die Region Verstöße gegen das Prostitutionsverbot bearbeiten muss.

Prostitution: Freier haben ungewöhnliche Bitte

Nachdem sie bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen gewisser Damen erwischt worden waren, traten in der Vergangenheit Herren mit einer ungewöhnlichen Bitte an die Region heran: Sie wollten nicht, dass die Behörde den fälligen Bußgeldbescheid zu ihnen nach Hause schickt, damit er der Gattin nicht in die Hände fällt.

Die Region sei solchen Anliegen nachgekommen, erklärt Wendt: „Die Bescheide wurden dann von den Männern persönlich abgeholt.“

