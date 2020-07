Hannover

Illegale Prostitution, fehlende Hygienekonzepte und zu wenig Abstand: Verstöße gegen die Corona-Verordnungen hielten am Freitag- und Samstagabend die Polizei auf Trab. Bei Kontrollen in der Innenstadt – insbesondere im Bereich Steintor – sprachen die Beamten nicht nur zahlreiche Platzverweise aus. Auch eine illegal geöffnete Bar wurde dichtgemacht sowie eine unbelehrbare Prostituierte vorübergehend festgenommen.

Ungeachtet des geltenden Verbots von Prostitution nimmt das Gewerbe am Steintor offenbar wieder Fahrt auf. In der Münzstraße beobachteten Zivilpolizisten in der Nacht zu Samstag gleich mehrere Prostituierte dabei, wie sie potenzielle Freier ansprachen. Eine Dame wurde schließlich sogar in Gewahrsam genommen, „nachdem sie dem polizeilichen Platzverweis nicht nachkam“, wie Polizeisprecher Martin Richter erklärte.

Rotlicht-Bar trotz Verbot geöffnet

Bei diesen Verstößen blieb es nicht. In derselben Nacht mussten die Beamten auch in einer Bar in der Straße Am Marstall einschreiten, die ebenfalls dem Rotlicht-Milieu zugeordnet wird und die ohne Genehmigung Gäste bewirtete. „Die Bar wurde umgehend geschlossen“, so Richter.

Auch größere Ansammlungen von Gruppen mussten am Wochenende wiederholt angesprochen und zur Einhaltung der Corona-Regeln aufgefordert werden. Zudem wurden mehrere Restaurants und Bars auf die Corona-Regelungen hin überprüft. So wurden am Samstagabend gegen 22.45 Uhr in einer Bar am Ernst-August-Platz Verstöße gegen die geltenden Abstandsregeln beobachtet. Ein schriftliches Hygienekonzept konnte der Betreiber des Lokals den eingesetzten Beamten ebenfalls nicht vorlegen, weshalb er sich nun wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten muss.

30 Platzverweise in zwei Nächten

Doch nicht nur auf die Einhaltung der Corona-Regeln hatte die Polizei ein Auge. Vereinzelt fielen Gastronomiebetriebe auch wegen zu lauter Musik auf. Kurz nach Mitternacht erwischten die eingesetzten Beamten schließlich auch noch einen 20-jähriger E-Scooter-Fahrer, der augenscheinlich betrunken in der Münzstraße unterwegs war. Ein Alkoholtest ergab 1,3 Promille, weshalb der junge Mann nun mit einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen muss.

„Insgesamt wurden in den beiden Nächten 78 Gefährderansprachen durchgeführt und 30 Platzverweise ausgesprochen“, so Polizeisprecher Martin Richter zur Bilanz des Wochenendes.

Von André Pichiri