Hannover: Parkverbot für schwere SUVs an vielen Straßen

Größer, schwerer, PS-stärker: Der Trend zum SUV hält trotz aller Kritik an der Klimaschädlichkeit der Fahrzeuge weiter an. Fahrer von besonders wuchtigen Varianten dieser Autos könnten nun allerdings an vielen Straßen Probleme bekommen. Auf Bürgersteigen dürfen diese nämlich gar nicht abgestellt werden. Das Verbot gibt es schon lange. Nur wurde es bisher von der Stadt fast nie durchgesetzt. Die bekommt jetzt aber Druck von der Politik.

Hintergrund ist das Verkehrszeichen 315 in der Straßenverkehrsordnung. Dieses erlaubt, dass Autos ganz oder halbseitig auf dem Gehweg abgestellt werden. Vor allem in dicht besiedelten Wohngebieten mit wenig Parkraum kommt es regelmäßig zum Einsatz. Was viele nicht wissen: Damit ist zugleich eine Beschränkung verbunden. Erlaubt sind nur Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen.

Stadt ist ihn fast zwei Jahren nur fünfmal eingeschritten

Dieses wird von schweren SUVs wie etwa dem Audi Q7, dem Mercedes GLE oder GLS sowie den BMW-Modellen X5, X6 und X7 überschritten. Die Grünen hakten deshalb im Bezirksrat Mitte nach. Sie wollten wissen, ob der Stadt die Regelung bekannt sei, weil ihnen aufgefallen war, dass diese offenbar wenig unternahm, das Verbot auch tatsächlich durchzusetzen.

Laut Stadt wurden im Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 15. September 2020 gerade einmal „fünf Verstöße bezüglich der Gewichtsüberschreitung aufgenommen“. Dass es so wenige waren, begründet die Verwaltung damit, dass das zulässige Gesamtgewicht in der jeweiligen Zulassungsbescheinigung fahrzeugspezifisch ausgewiesen und deshalb für die Mitarbeiterinnen des Verkehrsaußendienstes nicht allein anhand eines Fahrzeugmodelles erkennbar sei.

Grüne: Schwere Fahrzeuge beschädigen den Gehweg

Bei der Politik stößt diese Argumentation jedoch auf Unverständnis. Denn viele der schweren SUV-Modelle überschreiten in jeder Variante die erlaubten 2,8 Tonnen. „Wer die Autos auf den Straßen kontrolliert, sollte auch wissen, was er kontrolliert“, sagt Julia Stock, Fraktionsvorsitzende der Grünen in Mitte und zugleich Chefin der Grünen in der Region.

„Die Regelung hat ja auch einen Sinn. Besonders schwere Fahrzeuge beschädigen den Bürgersteig stärker“, sagt sie. Ein weiteres Problem sei, dass diese Fahrzeuge sehr groß und breit seien und deshalb die Sicht gerade in engen Straßen noch weiter einschränkten. Die Grünen fordern deshalb, dass die Stadt das Verbot konsequenter durchsetzen sollte.

SPD : „Wer so ein Schlachtschiff fährt, kann ein paar Meter laufen“

Das sieht auch die SPD so. „2,8 Tonnen ist schon verdammt viel. Wer solche Schlachtschiffe fährt, kann sich auch einen Platz in einem Parkhaus oder eine Garage mieten – oder muss eben mal ein paar Meter weiter laufen“, sagt Lars Kelich, Fraktionschef der SPD im Rat. Die Palette an Modellen, die dieses Gewicht überschreiten, sei „doch sehr begrenzt“. Es müsse deshalb möglich sein, die Mitarbeiter der Stadt „dahingehend zu sensibilisieren“.

„Wenn ich Privatleute sehe, die mit einem über drei Tonnen schweren Auto durch die Gegend fahren, fasse ich mir an den Kopf“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Aus seiner Sicht haben die Grünen „eine sehr interessante Frage“ aufgeworfen. Er räumt ein: „Ich wusste zuvor gar nichts von der Obergrenze von 2,8 Tonnen“.

Aus Sicht des FDP-Manns muss sich die Stadt „jetzt mal Gedanken machen, wie sie mit dieser Regelung umgeht“. Vielleicht müssten Zusatzschilder aufgehängt werden, die auf die Obergrenze von 2,8 Tonnen hinweisen. Engelke stellt allerdings auch klar: „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“. Weiterhin ignorieren könne die Stadt das Parkverbot für schwere SUVs jedenfalls nicht.

FDP sorgt sich um Handwerker – CDU warnt vor „Schikane“

Allerdings sieht Engelke auch ein „großes Problem“. Denn auch einige typische Handwerkerfahrzeuge wie der VW T5 überschreiten die 2,8 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. „Da muss die Stadt eine Regelung finden, sonst könnten die mit ihrem Werkzeug und Material in vielen Wohnstraßen gar nicht mehr parken“.

Felix Semper, Verkehrsexperte der CDU, sieht in der Vorschrift eine „nicht nachvollziehbare Regelung“, die für die Autofahrer auch „nicht erkenntlich“ sei. Aus seiner Sicht wäre es „große Schikane“, wenn die Stadt diese konsequenter durchsetzte. Diese solle „lieber ein Auge zudrücken“. Es gebe andere Bereiche, in denen es sinnvoller sei, den Personaleinsatz zu intensivieren.

