Hannover

Immer mehr Menschen sind mit dem Fahrrad unterwegs. Einen sicheren Abstellplatz in der Innenstadt zu finden, wird immer schwieriger. Die Grünen im Bezirksrat Mitte haben jetzt den Vorschlag gemacht, Parkplätze in der Nähe von Parkhäusern in Fahradstellplätze umzuwidmen.

Hintergrund ist auch, die offenbar mangelnde Auslastung der Parkhäuser. Würde der Parkraum auf der Straße verknappt, würden Autofahrer auf die überdachten Alternativen ausweichen, argumentierte Julia Stock bei der Bezirksratssitzung am Montagabend: „Wir wollen, dass Autofahrer Parkhäuser aufsuchen müssen.“

Insgesamt gäbe es in Hannover 4380 Plätze in Parkhäusern, von denen an normalen Wochentagen nur die Hälfte belegt seien. „Auch an Samstagen sind sie nur zu maximal 86 Prozent ausgelastet, sogar Weihnachten nur zu maximal 93 Prozent.“ Diese Zahlen habe die Verwaltung ermittelt.

Hundertprozentige Vollbelegung geht nicht

Die konkreten Zahlen konnte Karsten Klaus, Geschäftsführer der Hanova Gewerbe GmbH, Betreiberin der meisten City-Parkhäuser und -garagen, ad hoc nicht bestätigen, hielt sie aber durchaus für möglich. Die Tendenz stimme jedenfalls. „Mit 93 Prozent ist das Parkhaus allerdings voll“, betonte er. „Eine hundertprozentige Vollbelegung kann es wegen der Rotation gar nicht geben.“ Zumal auch immer wieder größere Autos gleich zwei Plätze vereinnahmen würden.

Bei der Auslastung ist dennoch außerhalb der Spitzenzeiten offensichtlich Luft nach oben. Lange Schlangen vor den Einfahrten würden vor allem dadurch verursacht, dass viele Autofahrer dieselben Parkhäuser ansteuern würden. „Wir brauchen ein Parkleitsystem“, forderte daher auch Julia Stock.

CDU sieht Einkaufsstadt gefährdet

Joachim Albrecht ( CDU) zweifelte indes die von den Grünen genannten Zahlen an. „2018 hatte die Verwaltung das Fazit gezogen, alle Parkhäuser bis auf drei seien voll ausgelastet“, erinnerte er sich. „Auch an vielen anderen Wochentagen bilden sich Schlangen vor den Einfahrten.“ Die Idee der Grünen sei nicht sinnvoll. „Der Parkklau für Fahrräder würde die Einkaufsstadt Hannover deutlich schädigen“, warnte er. Die CDU drängte daher in einem Änderungsantrag darauf, stattdessen innovative Fahrradparkhäuser zu errichten.

Was zwar auch bei den Grünen auf Sympathie stößt, wenn man sich etwa so etwas wie die Stadt Utrecht leisten könnte. Aber vorrangig geht es doch um schneller zu verwirklichende Ziele. Und da die CDU ihren Antrag nicht als Ergänzungsvorschlag mit dem verbindenden Wörtchen „und“ abändern wollte, wurde er von der Mehrheit abgelehnt.

Fahrradgarage unterm Bahnhofsvorplatz?

Albrechts Parteikollegin Diana Rieck-Vogt setzte in der Diskussion auf mehr Flexibilität. „Wir brauchen kreative Lösungen“, sagte sie. „Im Winter braucht man weniger Fahrradparkplätze.“ Vize-Bezirksbürgermeister Wilfried Engelke konnte am Gedanken temporärer Lösungen keinen Gefallen finden. „Dann wird wieder lange darüber gestritten, wann der Winter anfängt und wann er aufhört.“ Ganz abgesehen von den Kosten und dem hohen organisatorischen Aufwand. Als Standort einer möglichen Fahrradgarage aber brachte er so spontan wie kreativ den Untergrund des Bahnhofvorplatzes ein: „Das ist dort komplett hohl“, sagte er. Da sollte man mal prüfen, ob sich das nicht als Fahrradgarage anböte.

Mit dem Auftrag zum Prüfen konnte sich dann auch die SPD mit ihrem Änderungsantrag durchsetzen, mit dem sie den Ursprungsvorschlag der Grünen ein wenig abmilderte. Danach soll die Verwaltung nun prüfen, inwiefern Parkplätze in der Umgebung von Parkhäusern in Raum für öffentliche Belange umgewandelt werden könnten.

Die Piraten konnten als Ergänzung ihren Änderungsantrag durchbringen, nachdem auch in Parkhäusern künftig Stellplätze für Fahrräder eingerichtet werden sollen. Wie sich dies allerdings mit der grünen Intention verträgt, Autofahrer in die Parkhäuser zu lotsen, wurde in der Diskussion nicht gänzlich deutlich.

Grüne wollen mehr und bessere Fahrradstraßen Mit dem Vorschlag der Umwandlung von Parkplätzen war die Fahrradoffensive der Grünen im Bezirksrat Mitte noch lange nicht beendet. Es folgte eine ganze Salve von Anträgen, mit denen die Öko-Partei das Radfahren in Hannover attraktiver machen möchte. Einige davon wurden jedoch zunächst zur Beratung in Fraktionen gezogen. Das geschah etwa mit dem Antrag, an 14 ausgewählten Stellen Fahrradbügel aufzustellen, was sich eigentlich nahtlos mit dem Antrag zur Parkplatzumwandlung in der Umgebung von Parkhäusern verband. Hier meldete jedoch die CDU Beratungsbedarf an. Durchsetzen konnten sich die Grünen mit einem Änderungsantrag zur Sanierung der bereits zur Fahrradstraße umgewidmeten Eich- und Flüggestraße. Hier soll nun auch die Eichstraße im Bereich der Oststadt als Fahrradstraße fit gemacht werden. Dabei soll eine Einbahnstraßenregelung das sichere Nebeneinanderfahren von Radlern auch in Begleitung von Kindern ermöglichen. Die Verwaltung soll drei Entwürfe erarbeiten, wie eine entsprechende Verbreiterung der Straße zu realisieren sei. Möglich wäre, so der Antrag, das Parken auf eine Seite zu beschränken. Mit knapper Mehrheit votierte der Bezirksrat dann auch für eine Umwidmung der Hindenburgstraße in eine Fahrradstraße. Allerdings bezweifelten sowohl Martin Hoffmann ( CDU) als auch Wilfried Engelke ( FDP), dass dies wegen des Buslinienverkehrs möglich sei. Für Erstaunen sorgte dabei die Erkenntnis, dass es sich bei der Hindenburgstraße um eine Tempo-30-Zone handelte. Dies wurde zunächst bezweifelt, konnte von den Grünen dann mithilfe des Internets und Google Maps bewiesen werden. Bei zwei weiteren bestehenden Fahrradstraßen fordern die Grünen massive Änderungen, auch um den Vorgaben des Verwaltungsgerichts zu genügen. So soll die Kleefelder Straße nur noch für Anlieger frei gegeben werden, parken nur noch auf privaten Flächen gestattet sein. Die von der Plathnerstraße geteilten Abschnitte sollen zu gegenläufigen, nur noch von der Plathnerstraße aus zu befahrenden Einbahnstraßen werden. Dieser Antrag wurde von der CDU in die Fraktion gezogen. Die SPD dagegen sah Beratungsbedarf bei dem ähnlich gelagerten Vorschlag zur Langen Laube. Auch diese Fahrradstraße soll für den Durchgangsverkehr gesperrt, nur noch für Anlieger und Lieferanten während fester Lieferzeiten freigegeben werden. Hausmannstraße und Bergmannstraße sollen Sackgassen beziehungsweise Einbahnstraßen werden, auch die Lange Laube soll eine Einbahnregelung erhalten, möglicherweise aus zwei Richtungen mit Teilung in der Mitte. Pkw-Parkplätze

sollenbis auf Behindertenparkplätze und Parkbuchten für die Anlieferung wegfallen. Auf den Flächen sollen Fahrradstellplätze und Sitzmöglichkeiten entstehen, weitere Bäume angepflanzt werden und auch die Gastronomie sich weiter ausbreiten können. Eine der Begründungen ist, dass die Lange Laube durch Parksuchverkehr und verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge zu einem Unfallschwerpunkt geworden sei. Dazu verlangte insbesondere Martin Hoffmann detailliertere Informationen.

Von Andreas Krasselt