Hannover

Warteschlangen bei der Einfahrt oder am Ticket-Automaten: Am sogenannten „Kiss & Ride“-Parkplatz an der Rundestraße sowie im dazugehörenden Parkhaus hinterm Hauptbahnhof ist das nun Geschichte. Vor wenigen Tagen wurde dort ein Kennzeichenscanner installiert und die Ein- und Ausfahrtschranken abgebaut. Damit folgt die HRG, die die Parkhäuser am Raschplatz betreibt, einem bundesweiten Trend.

„Immer mehr Parkhäuser in Deutschland verabschieden sich von der veralteten Technik mit Schranke und Parkschein, weil es einfach nicht mehr dem Zeitgeist entspricht. Es ist unkomfortabel und führt oft zu Ärgernissen, meist weil es zu langen Rückstaus kommt“, sagt HRG-Geschäftsführer Thomas Heinemann.

Anzeige

Wer nun mit seinem Auto in das Parkhaus fährt, muss kein Ticket mehr ziehen. Stattdessen registrieren Infrarotkameras die Kennzeichen bei der Einfahrt. Der Scanner vom Hersteller Scheidt & Bachmann, dessen Anschaffung rund 150.000 Euro gekostet hat, sei mit der Datenschutzverordnung des Landes konform, betont HRG-Chef Heinemann: „Die Datenschutzbeauftragte hat den Scanner abgesegnet.“ Die gefilmten Kennzeichen werden sofort verschlüsselt, die Daten später gelöscht.

Weniger Ärger und weniger Papiermüll

Bezahlt wird entweder völlig kontaktlos mit dem Smartphone. Heinemann: „Dafür benötigen die Kunden die App Kassenautomat.“ Oder am Ticketautomat – dort müssen die Kunden aber nur noch ihr Kennzeichen eingeben. Auch bei der Ausfahrt geht es künftig schneller: Statt umständlich das Ticket vor der Schranke einstecken zu müssen, scannen die Kameras auch hier das Kennzeichen. Wer nicht korrekt bezahlt hat, bekommt eine Rechnung nach Hause geschickt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Doch das neue Parksystem am Hauptbahnhof, das seit vergangenen Freitag in Betrieb ist, spart nicht nur Zeit und Nerven der Autofahrer. Es schont nebenbei auch die Umwelt, da keine Parktickets nicht mehr auf Papier gedruckt werden. Heinemann: „Dadurch fällt weniger Müll an.“ Auch gehe man von weniger Wartungskosten für die Ticketautomaten aus.

Von Britta Lüers