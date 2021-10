Hannover

Am Anfang war es nur ein Gedankenspiel. 2018 entwickelte Ronald Clark, Chef der Herrenhäuser Gärten, die Vision eines grünen Pfades über hannoversche Dächer, ähnlich der High Line in New York. Die Idee eines Roofwalks war geboren. Und sie überlebte auch das Scheitern der Kulturhauptstadtbewerbung, als deren Bestandteil sie Aufmerksamkeit erregte. Nun aber wird es konkret: In einem ersten Schritt soll die oberste Etage des Parkhauses Schmiedestraße in einen grünen Garten verwandelt werden.

Als erstes Ratsgremium hat am Montag der Umweltausschuss den Antrag der Verwaltung einstimmig angenommen, 300.000 Euro als städtischen Eigenanteil für das Projekt bereitzustellen. Eigentlich nur eine Formsache, hatte der Rat auf Antrag der damaligen Ampel doch bereits im Sommer beschlossen, für das Projekt 200.000 Euro im Teilhaushalt umzuschichten. Den Betrag hat die Verwaltung jetzt noch einmal um 100.000 Euro erhöht.

Bundesmittel nur noch in diesem Jahr

Die Zeit drängt ein wenig, denn es geht letztlich um Fördermittel des Bundes in Höhe von 2,7 Millionen Euro aus dem Programm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“. Mittel, die im kommenden Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Deshalb muss der Rat noch in diesem Jahr per Beschluss den Eigenanteil sicherstellen – Voraussetzung eines verbindlichen Zuwendungsbeschlusses.

Wofür soll das Geld verwendet werden? Als erster Schritt einer umfangreichen Dach- und Fassadenbegrünung in der City ist nun das Obergeschoss des Parkhauses Schmiedestraße als Pilotprojekt ausersehen worden. Ursprünglich war an die Bahnhofstraße als Ausgangspunkt des grünen Spazierweges über die City-Dächer gedacht worden – vermutlich nicht zuletzt mit Blick auf die Attraktion als Touristenmagnet. Der nun ausgewählte Startpunkt aber passt nicht nur gut zum aktuell laufenden Umbau der Schmiedestraße, er erspart auch möglicherweise schwierige Verhandlungen mit den Gebäudeeigentümern.

Hanova erhält 88.100 Euro Entschädigung

Denn das Parkhaus gehört dem Gewerbezweig der städtischen Immobilientochter Hanova, was die Entscheidungsfindung erleichtert haben dürfte. 2000 Quadratmeter Parkfläche stehen dort zur Verfügung, plus 1200 Quadratmeter vorhandene Kiesfläche. Da durch die Umgestaltung 78 Stellplätze wegfallen, wird Hanova jährlich 88.100 Euro Entschädigung erhalten, im Wesentlichen also die Summe, welche die Verwaltung auf das ursprünglich beschlossene Kapital aufgeschlagen hat. Doch auch die bioklimatische Situation in der Schmiedestraße spricht für diesen Standort. Der Bereich habe eine besonders hohe Wärmebelastung, erklärte Jonas Depping vom Bereich Planung und Bau.

Der Zeitplan ist ambitioniert: Falls der Zuwendungsantrag beim Bund im Dezember entschieden wird, könnten im kommenden Jahr Planungsbüros beauftragt werden, so Depping. „2023 könnte dann dem Rat der Entwicklungsplan als Beschlussdrucksache vorgelegt werden.“ Parallel dazu würde die Baugenehmigung beantragt, 2024 die Arbeiten ausgeschrieben und mit dem Bau begonnen werden. „Wir rechnen dann 2025 mit der Fertigstellung.“ Voraussetzung ist allerdings, dass sich der Bund auf eine im Antrag angegebene „dezente Überschreitung“ der Abrechnungsfrist einlasse, ergänzte Fachbereichsleiter Umwelt Ulrich Prote. Denn eigentlich laufe diese Frist 2024 ab. „Vor 2025 ist das Projekt aber zeitlich nicht umzusetzen.“

Der Wandel: Was heute noch tote Parkfläche ist, könnte schon 2025 ein grüner Garten mir Spiel- und Sportflächen werden. Quelle: Chora Blau / LHH/Michael Thomas

Wie es danach weitergehen kann, ist natürlich erstmal wieder nur eine Ideenskizze. Langfristig sollen weitere Dächer in der City begrünt werden. „Das Projekt ist modular aufgebaut und beliebig erweiterbar“, sagte Depping dem Ausschuss. Als wahrscheinlich nächstes Objekt für eine Dachbegrünung wird an das ebenfalls Hanova gehörende Parkhaus Mehlstraße gedacht. „Wir hoffen auf eine Initialzündung durch die Schmiedestraße, um private Immobilienbesitzer zu animieren, sich anzuschließen.“

Andockmöglichkeiten gegenüber?

Möglicherweise war auch in dieser Hinsicht die Auswahl der Schmiedestraße gut überlegt. Denn zumindest mit dem ehemaligen und aktuell leerstehenden Signal-Iduna-Haus liegt ein Objekt gegenüber, das vielleicht im Fall eines Neubaus eine gute Andockmöglichkeit für den Roofwalk bieten könnte. Das gilt im Grunde auch für das Gebäude der Galeria Kaufhof, dessen Zukunft derzeit ungewiss ist. In beiden Fällen gebe es Gespräche, sagte Ulrich Prote auf Nachfrage von Marc Bindert (Grüne). Insbesondere auch mit den Eigentümern des Kaufhof-Gebäudes. „Es wurde grundsätzlich großes Interesse signalisiert.“ Wenn es gelinge, den ersten Baustein zu setzen, würden auch Private das Potenzial erkennen.

Wichtig für das Gesamtprojekt werden später die Verbindungen sein, die Brücken und Stege, die aus einzelnen Dachgärten erst einen Roofwalk entstehen lassen. In diesem Zusammenhang kritisierte Maximilian Oppelt von der CDU die aktuelle Vorlage der Stadt als dünn: „Dabei geht es im Kern nur um ein begrüntes Dach. Das ist kein Roofwalk, da hatten wir uns mehr versprochen. Die Stadt muss noch deutlich mehr tun, damit das ein großer Wurf wird.“

Vorbild: So wie hier auf der High Line in New York können vielleicht auch Menschen in Hannover in 20 Jahren über die begrünten Dächer der Stadt flanieren. Quelle: Tim Brakemeier

Sollte es aber gelingen, diese grünen Dächer durch Brücken miteinander zu verbinden und so einen Spaziergang durch eine Gartenlandschaft in luftiger Höhe zu ermöglichen, ist das ein Langzeitprojekt. „Anspruch und Aufgabenstellung sind sehr groß“, räumte Prote ein. „Bei dem Gesamtprojekt wird über zwei Dekaden gedacht werden müssen.“

Priorität Klimaschutz

Schon beim Pilotprojekt sollen vielfältige Aufenthalts-, Spiel- und Sportangebote entstehen. Doch neben dem Erlebnischarakter geht es bei dem gesamten Projekt vor allem um Klimaschutz. Obwohl dem ökologischen Aspekt von der ehemaligen Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette, die dem Projekt ohnehin eher skeptisch gegenüberstand, eine untergeordnete Bedeutung zugestanden worden war – andere Grünflächen hätten einen deutlich höheren Effekt für das Stadtklima, sagte sie damals – betont die Verwaltung nun die primär ökologischen Funktionen. Eines zumindest dürfte stimmen: Von einem grünen Roofwalk dürften wichtige Impulse für weitere Begrünungen ausgehen können. Und jede grüne Insel in der City hilft gegen durch Klimawandel verursachte Hitzestaus.

Von Andreas Krasselt