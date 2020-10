Hannover

Die Architekturhistorikerin Turit Fröbe hat sich in einem neuen Buch auf die Suche nach Bausünden begeben. Hannover kommt in dem Band gleich zweimal vor. Mit der Mendini-Haltestelle am Steintor – und dem Parkhaus an der Osterstraße. Ausgerechnet das hat das zuständige Landesamt kürzlich unter Denkmalschutz gestellt. Die Experten dort haben die Bauten aus den 1960er und 1970er Jahren auf die Agenda gesetzt. Eine Riesenaufgabe sieht darin Christina Krafczyk, Präsidentin des Landesamtes für Denkmalpflege. „Wir stehen erst am Anfang“, sagt sie.

Denn in den 1960er Jahren setzte – auch in Hannover – ein großer Bauboom ein. In kurzer Zeit entstanden unzählige neue Gebäude. Es war zugleich ein Stilbruch, der einsetzte. Die neue Demokratie sollte baulich in Szene gesetzt werden. Dies sei zugleich der „Abschied von der Enge der historischen Altstadt“ gewesen, erklärt Krafczyk. In Hannover wurde die autogerechte Stadt verwirklicht. Und auch beim Hochbau wurden neue Maßstäbe gesetzt. Sowohl bei der Größe, als auch beim Material. Mit Beton war zwar schon seit Jahrzehnten experimentiert worden. Nun wurde dieser jedoch zu einem dominanten Baustoff. Nicht mehr versteckt hinter Klinkerfassaden, sondern gezielt in Szene gesetzt.

Anzeige

Viele Bauten der 1960er und 1970er haben ein Imageproblem

So auch beim Parkhaus an der Osterstraße. Bei dem 1975 eingeweihten Gebäude ordnete Architekt Heinz Wilke die Betonteile an der Fassade so an, als handele sich um viele kleine Balkone. Das Landesamt würdigt in seiner Denkmalbeschreibung „Originalität“ und den „damit verbundenen Seltenheitswert“ des Bauwerks. Dieses vermittele „anschaulich die Rolle Hannovers als bundesdeutsches Beispiel der autogerechten Stadt und der damit verbundenen städtebaulichen Entwicklung der Nachkriegszeit“.

Nicht jeder wird so euphorisch auf das Gebäude blicken. Und auch Krafczyk weiß, dass viele Bauten der 1960er und folgenden Jahre ein Imageproblem haben. Das liegt auch am Beton. Dieser sei oft schlecht gealtert, viele Gebäude aus dieser Zeit wurden nicht gut gepflegt. Oder waren nicht gut zu pflegen. Erst in den 1980er Jahren sei die Entwicklung im Umgang mit Beton so weit gewesen, dass dieser nicht schon nach wenigen Jahren zu einem Sanierungsfall wurde. „Die Erhaltungszyklen sind oft sehr kurz“, räumt Krafczyk ein.

Bei der Auswahl geht es nicht um Schönheit

Trotz dieser Probleme will sich das Landesamt für den Erhalt von Gebäuden aus dieser Zeit einsetzen. Am Ende würde „vielleicht ein Prozent davon wirklich unter Denkmalschutz gestellt“, sagt die Präsidentin. Trotz der Vielzahl drängt die Zeit. „Viele wurden bereits so sehr umgebaut, dass sie keinen Denkmalwert mehr haben“, berichtet Krafczyk.

Zur Galerie Eine Reihe von Denkmalen aus den 1960er und 1970er Jahren hat das Landesamt für Denkmalpflege bereits unter Denkmalschutz gestellt. Ein Überblick.

Bei der Auswahl gehe es nicht um Schönheit. Der künstlerische Wert ist nur ein Kriterium. Das gilt zum Beispiel für die Hochschule für Musik und Theater, die – passend zum Zweck – in Form eines Ohrs gestaltet wurde. Für die Auswahl eines Gebäudes kann aber auch sprechen, dass eine besondere Bautechnik verwendet wurde oder das Bauwerk städtebaulich typisch für die Zeit ist.

Für seinen neuen digitalen Denkmalatlas hat das Landesamt auch einen Themenschwerpunkt mit Erklärungen zu den Bauten aus der Zeit „1960+“ eingerichtet. Neben dem Parkhaus an der Osterstraße und der Musikhochschule sind dort unter anderem der Kubus, die Zentrale der Üstra, die Gerhard-Uhlhorn-Kirche, das Foyer der Galerie Herrenhausen und das Historische Museum gelistet. Dazu kommen auch weniger bekannte Gebäude wie die Kita Sylter Weg oder die Volksschule Vahrenheide Ost, heute Fridtjof-Nansen-Schule.

Von Christian Bohnenkamp