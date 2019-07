Hannover

Die Bewegung „ Fridays for Future“ (FfF) in Hannover wächst. Bei der nächsten Demo am Freitag – Start ist ab 15 Uhr auf dem Opernplatz – sind auch viele Erwachsene mit dabei. Erstmals geht auch die Bewegung „Parents for Future – Hannover“ mit auf die Straße.

„Wir sind an die 100 Erwachsene aus der ganzen Region“, sagt Katrin Härtel aus Springe. Sie war eins der ersten Mitglieder der Gruppe, die seit ihrer Gründung im Februar rasant gewachsen ist. Härtel ist Mutter und besorgt um die Zukunft der Erde. So wie ihr geht es vielen Eltern. „Uns regt auf, dass nichts passiert, die Politik nicht handelt.“ Die Bewegung fordert unter anderem, radfreundlichere Städte, den Ausbau des ÖPNV oder ein Plastikflaschenverbot.

„Einfach grandios“

Als zwei ihrer Töchter (21 und 15) fragten, ob sie an der Freitagsdemonstration teilnehmen dürfen, habe sie nicht lange überlegen müssen: „Mein Mann und ich haben sofort Entschuldigungen für beide unterschrieben.“ Diesen Schritt habe sie nie bereut. „Was die Kinder seitdem an sozialer Kompetenz, ja sogar im Bereich Veranstaltungs-Management gelernt haben, wiegt den fehlenden Unterricht allemal auf.“

Für die „ Fridays for Future“-Bewegung empfindet sie tiefsten Respekt: „Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind einfach grandios. Wir Eltern sind tief beeindruckt von ihnen.“

Mittwoch bis Freitag Konferenz

Am Mittwoch, 3. Juli, hat die FfF eine studentische Vollversammlung auf die Beine gestellt, um ihre Forderungen für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz an die Leibniz-Universität zu stellen. Sie findet um 16 Uhr im Audimax statt. Damit wird eine „Conference for Future“ in Hannover eingeleitet, die bis zum 5. Juli dauern wird.

Vortrag am Donnerstag

Um auch ein Angebot für Erwachsene zu schaffen, veranstalten die „Parents for Future“ gemeinsam mit den „Scientists for Future“ Hannover eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit dem Ziel, Wege aufzuzeigen, wie Klimaneutralität konkret realisiert werden kann. Am Donnerstag, 4. Juli, spricht Dr. Jens Clausen ab 19.30 Uhr im Kali-Chemie Hörsaal (Callinstr. 3–9,) über „ Dänemark auf dem Weg zur klimaneutralen Wärmeversorgung“. An den Vortrag schließt sich eine Podiumsdiskussion an. Der Eintritt ist frei.

Mal Élevé tritt Freitag auf

Mit dabei sind die „Parents“ auch bei der FfF-Demonstration am Freitag (Start: 15 Uhr am Opernplatz). Dieses Mal startet die Demo übrigens mit musikalischer Unterstützung: Der Sänger Mal Élevé der Heidelberger Dancehall-Band Irie Révoltés tritt auf dem Opernplatz auf. Seine Single „ Jamais Fatigué“ – „niemals müde“ – gilt als Liebeserklärung an die politischen und sozialen Projekte von Rollis für Afrika über Viva con Agua bis zu Sea-Watch und FfF, die Mal Élevé voller Tatendrang unterstützt.

Von Simon Polreich