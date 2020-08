Hannover

Monatelang hat der Umbau gedauert – jetzt hat das ehemalige Benetton-Haus an der Georgstraße eine neue Zukunft. Pandora hat hier gerade einen Store eröffnet. Als Nachbar zieht JD Sports ein.

Bislang war Pandora ansässig in der Bahnhofstraße 2 und in der Ernst-August-Galerie. Die Dependance in Kröpcke-Nähe ist geschlossen. Im neuen Shop verkaufen acht Mitarbeiterinnen auf 80 Quadratmetern das kultige Sortiment – Moments-Armbänder, Ringe, Ohrringe, Ketten, Anhänger, sowie Schlüsselanhänger.

Sneakers und Streetwear

Schon im Juni wollte das britische Unternehmen JD Sports im einstigen Benetton-Haus einen sogenannten Megastore einrichten. Auf mehreren Etagen sollen eine große Auswahl an Sneaker-Sportschuhen sowie Streetwear für Frauen, Männer und Kinder erhältlich sein.

JD Sports stammt aus England und gehört zu den europaweit stark expandierenden Marken für junge Freizeitmode. In mehr als 50 deutschen Städten sind Filialen ansässig. Die Firma gehört mehrheitlich der britischen Firma Pentland, zu deren Marken etwa Kangaroos und Ellesse zählen und die weltweit Lizenzen für Lacoste- und Kickers-Schuhe hält.

Für Benetton „zu groß geworden“

Einst war die hannoversche Benetton-Filiale die größte Deutschlands. Zur Einweihung 1999 kam der Gründer Luciano Benetton selbst. Mit dem Geschäft (fünf Etagen, 1800 Quadratmeter, knapp eine Million investiert) wollte er neue Maßstäbe setzen. Seine Botschaft war damals: „Die Stadt ist wichtig für Deutschland, hierher kommt die Expo. Das bedeutet Kunden aus aller Welt." Im vergangenen Juni war Schluss. Begründung: Das Geschäft sei zu groß geworden.

Von Vera König