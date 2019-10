Ein Paketzusteller (51) ist am Mittwoch im Amtsgericht in Hannover zu 2000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Er hatte einen Kommissar beim Präsidenten der Polizeidirektion Hannover angeschwärzt und behauptet, der Beamte habe in einem länger zurückliegenden Prozess absichtlich gelogen. Der einzige der flunkerte, war allerdings der Angeklagte selbst.