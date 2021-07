Hannover

Protz-Boliden bei den „PS Days“ direkt neben der Jugend- und Schülermesse „Ideen-Expo“ mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Mobilität der Zukunft: Am letzten Ideen-Expo-Wochenende vom 8. bis 10.Juli 2022 kommt es zu zwei gegensätzlichen Messen – zum Nachteil der Jugendlichen? Bei der Ideen Expo GmbH kommt diese Terminüberlappung gar nicht gut an: „Wir waren von der Überschneidung überrascht. PS-Boliden sind nichts, was wir präsentieren würden. Es gibt deutliche Unterschiede in der Ausrichtung beider Veranstaltungen“, sagt Ideen-Expo-Geschäftsführer Olaf Brandes. Aus Sicht der Ideen-Expo GmbH passen die Veranstaltungen nicht zusammen.

Bei der Messe bemühte sich Sprecher Onuora Ogbukagu am Mittwoch um Schadensbegrenzung: „Die Ideen Expo ist ein sehr guter Kunde für uns, und das wollen wir auch nicht gefährden.“ Dass es zu der Parallelveranstaltung komme, habe mit dem vollen Terminkalender der Messe AG zu tun: „Infolge der Corona-Pandemie mussten wir eine Vielzahl unserer Messen verschieben. Damit ist unser Gelände 2022 nahezu ausgebucht“, so Ogbukagu.

„Es gibt Abstimmungsbedarf“

Mit rund 395.000 Besuchern gehört die Ideen-Expo zur größten Jugendmesse für Technik in Europa, bei den „PS Days“ werden etwa 100.000 Besucher erwartet. „Zwei Großveranstaltungen bringen Herausforderungen mit sich. Es gibt Abstimmungsbedarf“, so Olaf Brandes.

Der Pressetext zur Messe „Performance & Style Days Hannover“, kurz „PS Days“, klingt ambitioniert. Man wolle nichts Halbherziges machen, sondern wenn, dann richtig. „Wir wollen nicht klein und wir wollen schon gar niemanden draußen lassen müssen, der Lust hat, gemeinsam mit uns eine großartige Messe zu erleben“, so Projektleiter Philipp Wilhelm von der Messe AG. Wegen der Pandemie habe man „PS Days“ auf 2022 verschoben, nun wolle man durchstarten. Termin ist vom 8. bis 10. Juli 2022, Ort das Messegelände – direkt neben der Schüler-und Jugendmesse Ideen-Expo, auf der zum achten Mal Berufs- und Ausbildungsperspektiven in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) aufgezeigt werden. Die Ideen-Expo 2022 findet vom 2.bis 10.Juli 2022 statt.

PS-starke Boliden, dazu eine geplante XS-Carnight und Aktionsflächen wie einem Offroad- und Adventure-Parcours unter freiem Himmel – wie das zusammenpasst mit der Jugendmesse Ideen-Expo nebenan, daran haben die Veranstalter ihre Zweifel. „Die Messe macht einen Spagat zwischen der Tuningszene und uns. Wie unsere Aussteller und Besucher auf die PS Days reagieren, wissen wir nicht“, sagt Ideen-Expo-Geschäftsführer Olaf Brandes. Den Termin der Ideen-Expo 2022 als Präsenzveranstaltung habe man mit der Messe AG abgesprochen, deshalb sei man nun überrascht gewesen, dass sie der Jugendmesse am letzten Wochenende nun ausgerechnet eine Auto-Tuning-Messe vor die Nase setzen, deren Themen sich erheblich von der der Ideen-Expo unterscheiden würden – anders ausgedrückt: Die Ideen-Expo befürchtet einen einen Imageverlust durch die Nachbarveranstaltung.

Messe: Kein Problem, vier Veranstaltungen zeitgleich zu machen

Messe-Sprecher Onuora Okbukagu sagte am Mittwoch, wegen der Corona-Pandemie habe man eine Vielzahl von Messen in das nächste Jahr verschieben müssen. „Damit ist unser Gelände in 2022 nahezu ausgebucht.“ Insofern sei es nicht zu vermeiden gewesen, dass sich Messetermine auch mal überscheiden. „Auf unserem Messegelände ist es jedoch problemlos möglich, bis zu vier Veranstaltungen parallel auszurichten.“ Die Messe AG sehe keinerlei Risiken für die erfolgreiche Durchführung der Ideen-Expo parallel zu den „PS Days“. „Dazu sind wir mit den Veranstaltern der Ideen-Expo im engen und partnerschaftlichen Austausch.“

Olaf Brandes bestätigte diesen Austausch, sagte aber auch, dass es noch eine Reihe offener Fragen gebe. Etwa, wie man den Besucherstrom regeln wolle, sodass die Besucher der einen Messe nicht versehentlich bei der Nachbarveranstaltung landen würden. Und, die Ideen-Expo GmbH sorge sich, von der Tuning-Messe eines Tages verdrängt zu werden. Der „PS Days“-Projektleiter kündigt nämlich an, die Messe ab 2022 jedes Jahr stattfinden zu lassen und weiterentwickeln zu wollen – zum Hotspot der europäischen Tuningszene.

Stadt Hannover äußert sich nicht zur Messe-Belegung

Nächstes Jahr erstrecken sich die „PS Days“ auf über 100.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche bei rund 100.000 Besuchern, die erwartet werden. Der Messe-Sprecher: „Mit unseren Messen schaffen wir Begegnungsräume für Menschen und Branchen. Im Falle der PS Days trifft sich eine Community, die eine gemeinsame Leidenschaft für das Thema Automobil pflegt. Dabei geht es vor allem um die Individualisierung des Automobils – zum Beispiel in Design und Ausstattung.“

Die Stadt Hannover übte sich am Mittwoch in Zurückhaltung – sie ist neben dem Land die größte Anteilseignerin bei der Messe AG. Auf Nachfrage, wie sich eine Tuning-Messe und PS-starke Autos mit dem aktuell massiven Vorstoß des Oberbürgermeisters vertrage, den Autoverkehr aus der Innenstadt zu verdrängen, antwortete die Stadt mit: „Die Koordination und Terminierung von Messen und anderen Veranstaltungen auf dem Messegelände gehören zum operativen Geschäft der Messe-Leitung und sind keine Frage der Anteilseigner.“

Von Andreas Voigt