Die Otfried-Preußler-Schule in Hannover hat in diesem Jahr den mit 100.000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis 2020 gewonnen. In einer aufgrund der Corona-Pandemie virtuellen Preisverleihung gab Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) am Mittwoch die Grundschule in der Südstadt mit 373 Schülerinnen und Schülern als Gewinnerin unter den 15 Finalisten bekannt.

Die Jury verglich bei den Bewerberschulen sechs sogenannte Qualitätsbereiche: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, „Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner“ und „Schule als lernende Institution“. Diese Merkmale seien inzwischen als Kennzeichen für gute Schulqualität allgemein anerkannt.

Schüler lernen engagiert und erfolgreich

„Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen lernen in allen Klassen gemeinsam mit den anderen. Und sie lernen engagiert und erfolgreich – dafür braucht man an der Otfried-Preußler-Schule keine Noten“, erklärte Michael Schratz, Sprecher der Jury des Deutschen Schulpreises. Rund 16 Prozent der knapp 400 Schülerinnen und Schüler haben einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Der Morgenkreis wird von Gebärden begleitet, die alle Kinder der Schule lernen.

Über ein hohes Preisgeld kann sich noch eine Einrichtung in Niedersachsen freuen: 25.000 Euro gehen an die Berufsbildenden Schulen BBS Einbeck. Der Deutsche Schulpreis wird seit 2006 von der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung für eine besonders gute Schulqualität vergeben.

