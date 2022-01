Hannover

Ein Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag einen 67-jährigen Fußgänger in Hannovers Oststadt angefahren. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Nach Polizeiangaben fuhr ein 63-Jähriger gegen 16 Uhr in seinem Auto aus Richtung der Sedanstraße kommend auf der Friesenstraße. An der Einmündung bog er nach rechts in die Friesenstraße und von dort weiter in Richtung Kronenstraße ab.

Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem 67-jährigen Fußgänger. Dieser war auf dem rechten Gehweg der Lister Meile in Richtung Hamburger Allee unterwegs und überquerte die Friesenstraße. Durch die Kollision wurde er gegen eine Bordsteinkante geschleudert.

Polizei sucht Zeugen

Mit einem Rettungswagen kam der 67-Jährige in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich beim Verkehrsunfalldienst unter Telefon (05 11) 1 09 18 88 zu melden.

Von Manuel Behrens