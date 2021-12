Hannover

„Es ist der einzige Weg, um aus der Pandemie herausgekommen und so ist es selbstverständlich für mich, meinen Beitrag zu leisten.“ Der Beitrag des Orthopäden Carsten Possenriede (50): „Ich impfe jeden Tag während unserer Betriebsferien zwischen 27. und 30. Dezember.“ Dass er damit nicht dem üblen und meist falschen Klischee des ständig Golf spielenden, mit Extraleistungen verdienendem Facharzt entspricht, stört ihn überhaupt nicht.

„Ich finde die Impfkampagne der Bundesregierung super und sehe das als einzigen Ausweg für unsere Gesellschaft, um einigermaßen schnell ein normales Leben führen zu können.“ Die Überlastung des Gesundheitssystems sieht er, da er auch Operationen in Kliniken durchführt. „Ich bekomme so direkt mit, was auf den Intensivstationen los ist. Und da sehe ich nur den einen Ausweg, nämlich Impfen.“

Spontan und ohne Termin zum rettenden Piks

Da bedürfe es niedrigschwellige Angebote, „dass sich Leute spontan und ohne Termin impfen lassen können“. Er bietet das nicht nur die eigenen Patienten an, jede und jeder darf kommen, am vergangenen Wochenende hatte er mit seinen Mitarbeiterinnen bereits angefangen. „Ich habe relativ viel Biontech und Moderna, das Vakzin würde ich gern unters Volk bringen.“ Er richte sich nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Jeder ab drei Monaten nach der Zweitimpfung, Biontech für die unter 30-Jährigen, Moderna für die über 30-Jährigen, natürlich sind auch Erst- und Zweitimpflinge willkommen.

Auch im Januar geht es weiter

Von elf bis 14 Uhr können die Menschen kommen, „keiner hatte am Wochenende länger als zehn Minuten hier in der Kälte herumgestanden, das haben wir recht gut organisiert“. Im Januar soll an den Wochenenden weitergeimpft werden. Wo: Praxis Orthopädie Kleefeld, Scheidestraße 21, Kleefeld am Kantplatz über der Sparkasse.

Von Petra Rückerl