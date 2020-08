Hannover

Die Polizei hat den am Montag vermissten Zwölfjährigen aus Sehnde gefunden. Mit Hilfe eines Fotos hatte das Polizeikommissariat Lehrte nach dem orientierungslosen Jungen aus Sehnde gesucht.

Der 12 Jahre alte Junge war zuletzt in seiner Schule an der Kirchroder Straße in Kleefeld gesehen worden. Gegen 19.15 Uhr fiel der Schüler dann einer Polizeistreife an der Hauptstraße Ecke Großer Weg in Garbsen auf. Er soll mit Bus und Bahn dorthin gekommen sein. Der 12-Jährige ist augenscheinlich unverletzt.

Von Andreas Krasselt