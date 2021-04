Hannover: Organtransplantierter kommt nicht zum Arzt

Hannover

Sigurd Schmidt (66) aus Hannover möchte gerne zum Arzt. Im Jahr 2014 wurde ihm die Leber transplantiert. Mit Medikamenten muss er sein Immunsystem unterdrücken, um eine Abstoßung des neuen Organs zu vermeiden. „Das Corona-Virus würde mich töten“, sagt er. Trotz dieser Krankengeschichte geht er derzeit nicht zum Arzt. Ein Auto kann er sich nicht leisten, mit den Öffis will er aus Infektionsschutzgründen nicht fahren. Sein Antrag bei der Krankenkasse HKK auf Bezahlung von Krankentransporten wurde abgelehnt.

„Die Gesetzliche Krankenversicherung bezahlt nur Fahrten zu stationären Behandlungen“, erklärt HKK-Sprecher Holm Ay. Doch keine Regel ohne Ausnahme. Bei einer außergewöhnlichen Schwerbehinderung (zum Beispiel Blindheit) oder ab Pflegegrad 3 muss die Kasse auch Fahrten zu ambulanten Termine bezahlen.

Kasse sieht keinen Ermessensspielraum

Die Angelegenheit von Sigurd Schmidt ist kein Einzelfall. „Die gesetzliche Krankentransport-Richtlinie ist komplex und führt immer wieder zu Missverständnissen und Widerspruchsverfahren“, so der HKK-Sprecher. Im Fall von Herrn Schmidt habe man keinen Ermessensspielraum.

Also ein eindeutiger Fall? Ganz so einfach ist das nicht. Die Krankentransport-Richtlinie lässt weitere Ausnahmen zu. Zum Beispiel bei einer „hohen Behandlungsfrequenz über einen längeren Zeitraum“. Sigurd Schmidt muss regelmäßig zu Kontrolluntersuchungen in die MHH. Zudem ist er noch Diabetiker. „Meine Ärztin macht keine Hausbesuche“, sagt der Rentner. Also muss er zu ihr kommen.

In der Richtlinie ist auch die Rede davon, dass die Kasse für ambulante Krankentransporte zahlen kann, wenn eine „Beförderung zur Vermeidung von Schaden an Leib oder Leben unerlässlich ist“. In Zeiten der Pandemie könnte man auf die Idee kommen, dass ein solcher Fall gegeben ist.

Sigurd Schmidt hat in seiner Auseinandersetzung mit den Institutionen doppeltes Pech. Die Krankenkasse ist bei der Bezahlung der Krankentransporte sein erster Ansprechpartner. Als sie nicht zahlte, wandte er sich an das Sozialamt. Seit September 2020 ist er Rentner und bezieht Grundsicherung. Auch das Sozialamt winkte ab. Bis zum Spätsommer des vergangenen Jahres war für den Hartz-IV-Empfänger das Job-Center der Ansprechpartner. Schmidt: „Das Job-Center hat die Krankentransporte übernommen.“

Von Thomas Nagel