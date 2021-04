Hannover: Opfer von Pädophilen-Professor entschädigt

Hannover

Der selbst ernannte Professor für Sexualpädagogik, Helmut Kentler (1928 bis 2008) beschäftigt auch 13 Jahre nach seinem Tod noch viele Menschen. Er war von 1976 bis 1996 als Professor an der Leibniz-Universität in Hannover tätig. Nun entschädigt das Land Berlin zwei seiner Opfer. Sie hätten als Kinder durch das Wirken von Kentler „massive sexualisierte Gewalt“ erlitten.

Nach den Ergebnissen von zwei Forschungsprojekten zur Aufarbeitung des „Kentler-Skandals“ hatte der Professor für Sozialpädagogik Pflegekinder und -jugendliche in Berlin an vorbestrafte Pädophile vermittelt. Wie viele Opfer es überhaupt gibt, ist nach Aussage der Forscher unklar. Für sein „Experiment“ wurde Kentler nie strafrechtlich verfolgt. Der „Wissenschaftler“ setzte sich für straffreien Sex zwischen Kindern und Erwachsenen aus.

Günstiges Klima an der Uni für pädophilen Kentler

Nach seinem Treiben in Berlin kam Kentler an die Uni Hannover. Hinweise, dass er seine „Experimente“ auch hier fortsetzte, gibt es nicht. „Das städtische Jugendamt hat keine Kinder zur Adoption an Helmut Kentler vermittelt“, hieß es aus der Stadtverwaltung. Hinweise, dass er an der Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien beteiligt gewesen sei, gebe es ebenfalls nicht.

Der „Spiegel“ hatte Ende 2017 über die pädophilen Projekte des Wissenschaftlers berichtet. Die Universität Hannover hatte daraufhin die Politologin Teresa Nentwig beauftragt, die „Causa Kentler“ zu untersuchen. Ihr Ergebnis ist ernüchternd: „Kentler traf an der Uni Hannover auf ein Klima, das für seine Arbeitsweise günstig war.“ Sein pädophiles Treiben sei sehr wohl im universitären Umfeld bemerkt worden. So seien einige Kollegen auch über sein „Berliner Experiment“ in groben Zügen informiert gewesen. Doch niemand habe öffentlich seine Bedenken geäußert. Erst 2018 distanzierte sich Uni-Präsident Volker Epping öffentlich im Namen der Leibniz-Uni von Helmut Kentler.

Professor „kümmerte“ sich zeitweise um sieben Kinder

Kentler selbst verbreitete in Rundbriefen, dass er sich zeitweise um sieben Jungen (Ausreißer, Heimkinder) in Hannover gekümmert habe. Er soll sich um Pflegestellen bemüht und Gutachten geschrieben haben. Kollegen von der Uni berichteten über den Verdacht, dass der Sexualwissenschaftler seine eigenen Pflegesöhne missbraucht haben könnte. Aber niemand sei dem nachgegangen, heißt es.

Die Universität Hildesheim hat in Berlin gar ein „Netzwerk in der Berliner Kinder- und Jugendhilfe der 70er Jahre aufdeckt“. Personen aus dem behördlichen Netzwerk (Senatsverwaltung, Bezirksjugendämter) „nutzten ihren Einfluss, um Kinder bei pädophilen Männern in Pflegestellen, in Einrichtungen der Jugendhilfe oder in Internaten in Westdeutschland unterzubringen“. Einige Akteure hätten auf Grund ihrer beruflichen Position hohes Ansehen genossen, heißt es.

Das Land Berlin hat nun in einem weiteren Forschungsauftrag den Fokus auf pädophile Netzwerke gerichtet, die sexualisierte Gewalt an Kinder und Jugendliche akzeptiert und unterstützt hätten.

Von Thomas Nagel