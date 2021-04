Hannover

„Die Stadtverwaltung hat in keiner Weise die Absicht, Stigmatisierungen und Vorurteile zu (re-) produzieren. Sie zielt mit der Umfrage – ganz im Gegenteil – darauf ab, die hannoversche Bevölkerung beim Thema Wohnungslosigkeit in ihrer gesamten Vielfalt und Bandbreite zu beteiligen – insbesondere die wohnungslosen Menschen selbst.“ So reagiert die Stadt Hannover auf die Kritik an der Online-Umfrage zu Obdachlosigkeit.

Den Verantwortlichen war am Dienstag vorgeworfen worden, die Fragebögen und vor allem Antwortmöglichkeiten der am Montag gestarteten Umfrage zu unsensibel gestaltet zu haben. Vorurteile („Probleme mit den Nachbarn“), Stereotypen (Sichtbarkeiten der Wohnungslosen) seien bedient worden, hieß es vom Arbeitskreis „Kritische Soziale Arbeit“ und der Initiative „Armutstinkt“.

„Partizipale Studie zur Lebenslage“

Stadt-Sprecherin Christina Merzbach sagte der NP dazu: „Die Stadt möchte mit der Online-Befragung ein aktuelles Stimmungs- und Meinungsbild in Hannover zum Thema „Wohnungslosigkeit“ einholen, das unterschiedliche Positionen, Meinungen und Stimmungen ausdrücklich einschließt.“ Die Befragung sei als Ergänzung zu bereits vorhandenen Studien und Erkenntnissen über die Lebenslage wohnungsloser Menschen zu verstehen, beispielsweise der partizipativen Studie zur Lebenslage wohnungsloser Menschen in Hannover“, durchgeführt von der Initiative „Armutstinkt“.

Umfrage wird nicht überarbeitet

Allerdings wollen die Macher der Umfrage – die Verantwortung liegt im Sozialdezernat von Sylvia Bruns – die Kritik „als weitere Haltung“ zu dem Thema aufnehmen „und setzen uns damit gerne auseinander“. Merzbach berichtete, dass „uns bei der Konzeption der Fragen eine besondere Achtsamkeit in der Sprache sehr wichtig“ gewesen sei. „Wir glauben, dass dies auch gelungen ist. Daher ist es aus unserer Sicht aktuell nicht notwendig, die Umfrage zu überarbeiten.“

Auf jeden Fall findet die Online-Umfrage starke Beachtung. Bis Mittwochnachmittag hatten fast 1000 Menschen an der Befragung teilgenommen. „Die bisherige Resonanz und Teilnahmebereitschaft an der Befragung ist deutlich größer als erwartet“, sagte Merzbach. Eine große Teilnahmebereitschaft gebe es sowohl von Menschen mit einer festen Wohnung als auch von wohnungslose Menschen. Insbesondere die zahlreichen, mehrsprachigen Interviewerinnen und Interviewer, „die an verschiedenen Orten der Wohnungslosenhilfe bei der Befragung unterstützen, tragen dazu bei, dass Menschen teilnehmen können, auch wenn sie kein Deutsch sprechen und/oder über kein Smartphone/Internet verfügen“. rue

Von Petra Rückerl