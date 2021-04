Hannover

Diese deutsche Grammatik hat es aber auch wirklich in sich: Auf den Satz „Der Mann bietet dem Politiker Geld an“ sollen die Frauen die Frage bilden: „Wem bietet der Mann Geld an?“ Kursleiter Kai Schiewek fragt darüber hinaus, ob das neben der Grammatik auch inhaltlich überhaupt in Ordnung ist. Ein eher fragendes „Ja“ heißt eine Antwort, zwei Einwände: „Das ist Mafia“ gibt es, und es kommt ein klares „Nein“, das Schiewek prompt bestätigt. „Das macht man nicht. Das ist Korruption.“ Wieder etwas gelernt.

Fünf Frauen sind es heute, die mit Schiewek, Kursleiter vom Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW), in der Videokonferenz die Tücken der deutschen Sprache untersuchen. Pandemie hin oder her, die Sprache muss vernünftig gelernt werden, nur so kann das eigene Leben in die eigenen Hände genommen werden, nur so gibt es wieder eine Perspektive. Dieser Deutschkurs ist eine begleitende Maßnahme namens „Job in Sicht“ für insgesamt acht Kundinnen und drei Kunden des Jobcenters Region Hannover, und hier geht es beileibe nicht nur um die Höhen und Tiefen der leidigen Grammatik. Sie begann vor Corona im März 2019 und läuft bis Ende Juli dieses Jahres. Zusätzlich zum Deutschkurs gibt es Einzelcoaching für die Frauen und Männer, individuell erarbeitete Integrationsplanung und Hilfe für Praktika beim möglicherweise künftigen Arbeitgeber. Doch Praktika sind rar in der Pandemie – wie auch die Möglichkeit, sich real zu treffen.

Abwechslung und Ablenkung von den Sorgen

Für die Frauen aus Afghanistan, Syrien, Peru und Bulgarien, die heute da sind, ist das zweistündige Online-Treffen auch eine wunderbare Abwechslung und bringt Ablenkung von ihren Sorgen. Die gelernte Krankenschwester Tanja Shishkova etwa ist alleinerziehend, hat zwei Töchter – eine in der ersten, die andere in der dritten Klasse – und zusätzlich ihre schwerkranken Eltern zu versorgen. „Ich bin für fünf Personen verantwortlich, aber hier im Kurs bekomme ich Unterstützung“, erzählt sie. „Ich fühle mich hier wie in einer kleinen Familie.“ Ohne dass sie für alle sorgen muss.

Vom Finanzinstitut ins Lager von Amazon

Die Frauen haben richtig etwas vorzuweisen: Eliza Aparicio Godbersen studierte International Business in Peru und arbeitete dort unter anderem acht Jahre als Bankangestellte – in Deutschland zuletzt bei Amazon im Lager. Auch sie ist alleinerziehend – wie ihre Landsfrau Zaida Medrano Chumbe, die in Peru in einer Bibliothek gearbeitet hat und in Deutschland Maßschneiderin lernte. Beide haben durch die Pandemie ihre Arbeit verloren, beide haben in den Lockdowns Schwierigkeiten, ihre Deutschkenntnisse auszuprobieren und sind froh, dass sie dies hier im geschützten Rahmen tun können. Ohne dass jemand sie auslacht. „Ich spreche gern Deutsch, aber ich traue mich nicht, weil ich Angst vor Fehlern habe“, sagt Elizabeth, die alle Eliza nennen.

Grundschullehrerin in Syrien

Khulud Abd Al Raheem hat 20 Jahre in Syrien als Lehrerin gearbeitet. „Und alle Fächer unterrichtet, denn in der Grundschule lehren die Lehrer alles.“ Sie lebt seit vier Jahren in Deutschland und möchte so schnell wie möglich sprachlich auf das B2-Level kommen, um endlich wieder unterrichten zu können. Die Afghanin Leila Rahimizadah hat ein ganz großes Paket an Problemen aus dem Irak mitgebracht, wo noch ein Teil ihrer Familie lebt – sie erzählt von Schicksalsschlägen, Krankheiten und Trennung. Die 38-Jährige war im Geschäft ihres Mannes (Telekommunikation und Internet-Café) als Verkäuferin tätig und möchte nun gerne als Administratorin arbeiten, eine passende Ausbildung wäre ein Traum. Doch erst einmal kann sie sich frei und auf Augenhöhe mit Lehrer Kai Schiewek und ihren Kurskolleginnen austauschen. „Ich bin froh, dass ich im Sprachkurs meinen Platz gefunden habe“, sagt sie.

Natürlich würden sich alle Teilnehmerinnen lieber in einem realen Klassenraum treffen, sich richtig in die Augen schauen und das freie Sprechen – auf das es hier vor allem ankommt – direkt üben. Aber in diesen Zeiten muss man pragmatisch sein und auf die Gesundheit achten. Ein Smartphone reicht für den Online-Unterricht, einige haben auch Laptops, die Aufgaben hat Schiewek ihnen aus kostenlosen Lernangeboten herausgesucht. So können sie nämlich auch privat zuhause üben. „Aber das freie Sprechen ist viel wichtiger“, so Schiewek, „noch wichtiger als die deutsche Grammatik. Die ist so kompliziert, hätte ich sie nicht quasi mit der Muttermilch aufgesogen, hätte ich auch Probleme, sie zu begreifen“. Und er rät seinen Schülerinnen, mal im Bus und in der Straßenbahn Deutschen beim Deutsch sprechen zuzuhören. „Die machen auch ganz viele Fehler.“

Von Petra Rückerl