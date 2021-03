Hannover

Es geht um die letzten Meter vom Bus-oder Bahn-Haltepunkt bis nahe an die Haustüre, und die nehmen die beiden Nahverkehrsunternehmen Üstra und Regiobus nun ins Visier: Ab dem 1.Juni starten in den Umlandkommunen Wedemark, Sehnde und Springe den sogenannten On-Demand-Service – die Bestellung auf Zuruf – namens „Sprinti“. Für den maximal dreijährigen Testlauf hat das Unternehmen Via in einem Ausschreibungsverfahren den Zuschlag unterhalten, Projekt und Unternehmen haben die beiden Nahverkehrsbetrieb und die Region Hannover als Trägerin des Nahverkehrs am Mittwoch vorgestellt. Sollte der Testlauf gelingen, soll „Sprinti“ auf die gesamte Tarufzone C des Großraum-Verkehrs GVH ausgeweitet werden. Dann würde die Region insgesamt elf Umland-Kommunen einbinden in das On-Demand-System.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Firma Via schickt in der Testphase zusammen 20 Kleinbusse vom Typ Mercedes-Benz Sprinter „Mobility“ in die drei Testkommunen, bis zu sechs Fahrgäste nehmen die Fahrzeuge auf, Platz ist außerdem für zwei Rollstühle. Die werden per Hublift am Heck des Autos ins Innere gebracht, Kinderwagen und Rollatoren soll der Kleinbus ebenfalls mitnehmen. Allerdings erscheinen die drei Einstiegsstufen für mobilitätseingeschränkte Mitfahrer recht hoch, doch Via-Deutschland Chefin Valerie von Tann ist sich sicher, dass es keine Probleme gebe. „Das haben wir getestet, außerdem hilft im Bedarfsfall der geschulte Fahrer beim Einstieg.“ 100 Fahrer will Via für die Testphase insgesamt einstellen, Bewerbungen seien noch willkommen.

Nur maximal 20 Minuten von Buchung bis Einstieg

Und so funktoniert das System: „Sprinti“ bucht der Kunde über seine GVH-App im Handy. Nutzen kann den Service, wer eine GVH-Fahrkarte analog zu Fahrten mit Bus und Bahn verfügt – einen Preisaufschlag gibt es nicht, verspricht die Region. „Sprinti“ steht den Nutzern in der Kernzeit an Werktagen von sechs Uhr bis bis ein Uhr nachts und an den Wochenenden von acht Uhr bis zum nächsten Morgen um vier Uhr. Fahrten können auch im Voraus bestellt werden, auch als wiederkehrende Touren.

Der bestellte Kleinbus holt den Kunden an „virtuellen“ Haltestellen ab. Das kann die öffentliche GVH-Haltestelle oder S-Bahnhof sein oder eine Parkbucht vor dem Bäcker. Wo der Wagen genau hält, zeit die GVH-App an. Auch wann der Wagen ankommt, wird darüber angezeigt. Üstra und Regiobus versprechen, dass von Buchung bis Einstieg nur maximal 15 bis 20 Minuten liegen. Und: Ein-und Ausstiegsort liegen nicht weiter als 150 Meter vom gebuchten Start-und Endpunkt entfernt.

Mobilitätsangebot als Anreiz aufs Auto zu verzichten

Sogar für Fahrten innerhalb einer der drei Kommunen kann „Sprinti“ genutzt werden. Die Region geht aber nicht davon aus, durch diese Möglichkeit dem Taxen-Gewerbe Konkurrenz zu machen. „Es wird solche Fahrten sicherlich geben, letztendlich lassen sich die meisten Kunden aber bis zum End-oder Startpunkt ihrer S-Bahn oder Bus bringen“, so Regions-Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz. Dafür sei „Sprinti“ schließlich gedacht. Es soll in das bestehende Busliniennetz der drei Test-Kommunen integriert werden. „Der Transporter wird dort eingesetzt, wo der Bus keinen Sinn macht“, so Üstra-Vorständin Elke van Zadel.

„Wir schaffen ein Mobilitätsangebot im Umland, durch das Menschen auf ihr Auto verzichten können“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau. Statt starrer Bedienung im Regeltakt sollen die Fahrtwünsche zum Buslinienverkehr nun ergänzt werden. Schneller, flexibler und komfortabler nutzbar soll „Sprinti“ sein als die bisherigen Ruf-und Anrufsammeltaxi-Verkehre. Sie setzt die Region während des Testes in den drei Kommunen ab dem 1.Juni dann aus.

Jährliche Aufwendungen in Höhe von 3,5 Millionen Euro

Man habe im Nahverkehr oft die Situation, dass ein Bus zu den Randzeiten nur alle Stunde fährt oder sogar nur alle zwei Stunden an den Wochenenden, gerade an ländlichen Randzonen des GVH-Gebietes. „Das ist nicht das Non plus Ultra“, so der Verkehrsdezernent. „Die Verkehrswende kann nur gelingen, wenn wir Schnelligkeit, Verfügbarkeit, unkomplizierte Buchung und Bezahlung und Komfort während der Fahrt garantieren.“ Aber selbst bei Ausweitung der On-Demand-Verkehre werde das Busangebot weiterhin die tragende Säule des Verkehrsangebotes dort vor Ort sein, sagte die zweite Üstra-Vorständi Denise Hain. Mit dem neuen Angebot ergeben sich eventuell auch neuen Arbeitsfelder und flexiblere Einsatzmöglichkeiten in Zukunft.

Die Region geht für „Sprinti“ von jährlichen Aufwendungen in Höhe von 3,5 Millionen Euro aus. Für die ersten beide Jahre hat die Region einen Förderantrag bei der EU gestellt, aber noch nicht bewilligt bekommen. Die Förderquote würde 50 Prozent betragen. Das soll nur der Anfang sein, nach diesen zwei Jahren will die Region an einen 30 Millionen Fördertopf für Modellprojekte zur Stärkung des Nahverkehrs. Dort betrage die Förderquote dann sogar 95 Prozent, heißt es.

Von Andreas Voigt