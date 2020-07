Hannover

Es ist das Viertel in Hannovers Innenstadt, in dem verschiedensten Kulturen aufeinander treffen. An dem türkische Supermärkte, sich an Imbisse und internationale Restaurants reihen. Doch offenbar passt das rechten Menschen nicht. In der vergangenen Woche sind mehreren Restaurantbetreibern rassistische Drohbriefe zugegangen. Damit dem rechtsextremen Gedankengut aber kein Raum gegeben wird, sind am Samstag im Steintorviertel die „Omas gegen Rechts“ auf die Straße gegangen.

„Die Sprache verroht immer weiter. Die Worte werden zu Taten und die sind grausam für die Menschen“, ist Veranstalterin Uta Staenger überzeugt. Es sei dringend an der Zeit, diese Taten nicht länger im Raum stehen zu lassen. Vielmehr müsse man die eigene Solidarität bekunden.

Geschichte dürfe sich nicht wiederholen

Deswegen demonstrierte sie gemeinsam mit 25 weiteren Senioren gegen die Drohbriefe. „Unsere Generation hat entweder rassistische und antisemitische Gewalt miterlebt oder ist mit Eltern aufgewachsen, die schwer traumatisiert waren. Wir wollen nicht, dass sich dies je wiederholen kann“, sagt sie bestimmt.

Doch nicht alle reagieren positiv auf die Aktion am Steintor. Einige bekundeten durchaus ihr Verständnis für die rassistischen Äußerungen. „Wir müssen in den Diskurs kommen und darüber sprechen, damit sich etwas ändert“, sagt Uta Staenger.

Der Verfasser der das Schreiben an Restaurantbesitzer am Steintor versendet hat, behauptet in dem Brief, dass Rocker Moscheen anzünden würden. Der Polizei Hannover liegen seit der vergangenen Woche mehrere solcher Briefe vor. Derzeit überprüfe man, ob sie demselben Verfasser zuzuordnen sind. Auch die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen eingeleitet.

Von Mandy Sarti