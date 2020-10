Hannover

War es ein absichtlich gelegter Brand? Bei dem Feuer in einer Tiefgarage in der Güntherstraße ( Waldhausen) wurde am Dienstagnachmittag ein wertvoller Jaguar-Oldtimer komplett zerstört. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise. Auffällig: Bereits in der jüngsten Vergangenheit war es in der Südstadt zu weiteren Bränden gekommen, unter anderem auch in einer Tiefgarage, bei dem ebenfalls ein Oldtimer zerstört wurde. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit diesen Bränden.

Zeugen hatten laut Polizei gegen 15.20 Uhr einen Brand in einer Tiefgarage eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses in der Güntherstraße im Stadtteil Waldhausen gemeldet. Ein Oldtimer der Marke Jaguar MK II war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten, ein daneben geparktes SUV der Marke BMW X3 wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand wurde gegen 16.25 Uhr gelöscht, verletzt wurde niemand. An der Tiefgarage und den Fahrzeugen entstand ein Schaden, der von der Polizei auf rund 100.000 Euro beziffert wird.

Die Brandermittler untersuchten am Mittwoch die Tiefgarage und den Oldtimer auf mögliche Brandursachen. Eine Brandstiftung wollten die Experten nicht ausschließen. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 05 11-109 55 55 zu melden.

