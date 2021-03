Hannover

Erneut fahndet die Polizei Hannover mit Bildern aus Geldautomaten nach zwei mutmaßlichen EC-Karten-Betrügern. Das Pärchen soll mit der vermutlich gestohlenen Bankkarte eines 21-Jährigen Anfang September bei mehreren Abhebungen einen Betrag in mittlerer dreistelliger Höhe erbeutet haben.

Das Opfer hatte die verdächtigen Abbuchungen am 10. September im Online-Banking bemerkt – mehr als eine Woche nach den Taten. Er sperrte seine EC-Karte umgehend und erstattete Anzeige. Da die Fahndung nach dem Duo bislang ergebnislos verlief, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Karte an Supermarktkasse verloren

Der 21-Jährige vermutet, dass er die Karte im Kassenbereich eines Lebensmittelmarktes am Ohefeldweg (Anderten) verloren hatte. Das verdächtige Pärchen hob damit zwischen 5.25 Uhr am 1. 9. und 12.50 Uhr am 2. 9. viermal Geld in den Bankfilialen in der Pumpstraße (Anderten) und am Hauptbahnhof ab. Noch ist unklar, wie ihnen das ohne Geheimzahl gelingen konnte. Ein weiterer Versuch in der Sparkassenfiliale in der Bahnhofsstraße (Mitte) scheiterte.

Die mutmaßliche Täterin hat schwarze lange Haare. Zur Tatzeit trug sie eine schwarze Jacke, einen dunklen Pullover mit weißen Kapuzenkordeln, ein weißes T-Shirt und eine schwarze Adidas-Hose mit weißen Streifen auf der Rückseite. Die gesuchte Frau hatte eine blaue Nike-Bauchtasche bei sich.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ihr mutmaßlicher Komplize ist etwa 30 Jahre alt, hatte einen Drei-Tage-Bart und braune Haare. Er trug eine schwarze Steppjacke, ein schwarzes Oberteil, eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe. Zudem trug er einen dunkelblauen Mund-Nase-Schutz.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 27 17 zu melden.

Von Andreas Krasselt