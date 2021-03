Hannover

Einmal mehr sucht die Polizei Hannover nach einem Mann, der mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben hat. Mit der Veröffentlichung von Fotos der Überwachungskamera hofft sie, Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen. Der Unbekannte hatte im Mai vorigen Jahres viermal an verschiedenen Geldautomaten Geld abgehoben.

Ungewöhnlich ist diesmal, dass der Dieb, der die EC-Karte gestohlen hatte, bereits ermittelt wurde. Gesucht wird jedoch weiter nach dem Abheber. Am 20. Mai war um 11.25 Uhr eine vierstellige Summe an einem Geldautomaten in der Bernwardstraße (Döhren) abgehoben, einen Tag später ebenfalls eine vierstellige Summe um 0.58 Uhr in der Vahrenwalder Straße. Einen weiteren Tag später wurden im Abstand von nur einer Minute ab 0.29 jeweils dreistellige Beträge von einem Automaten in der Badenstedter Straße abgebucht.

Das Überwachungsfoto zeigt den Täter in der Bernwardstraße. Von den anderen Taten liegen keine Videoaufzeichnungen vor. Daher ist es nicht sicher, dass es sich in allen Fällen um denselben Mann gehandelt hat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 27 17 zu melden.

Von Andreas Krasselt