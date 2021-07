Hannover

Mit Bildern der Überwachungskamera eines Bankautomaten sucht die Polizei nach einer mutmaßlichen EC-Karten-Betrügerin. Die Frau soll bereits am 27. März einer 53-Jährigen die Karte gestohlen und damit mehrfach Geld abgehoben haben.

Die 53-Jährige hatte den Diebstahl ihrer Geldbörse am 27. März angezeigt und die Geldkarte sofort sperren lassen. Dennoch offenbar zu spät. Denn der Täterin gelang es noch am selben Tag mehrfach Geld am Automaten eines Geldinstituts an der Podbielskistraße abzuheben und dadurch eine größere Summe zu erbeuten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Abbuchungen wurde sie jedoch gefilmt. Da die Fahndung bislang vergeblich war, bittet die Polizei nun die Bevölkerung durch Veröffentlichung der Fotos um Mithilfe. Bei der Gesuchten handelt es sich um eine Frau unbekannten Alters und schlanker Statur. Zum Zeitpunkt der Abbuchungen war sie mit einem blauen Mantel, hellen Turnschuhen und einer hellen Strickmütze mit Bommel bekleidet. Zudem trug die Tatverdächtige eine Umhängetasche bei sich.

Wer kennt diese Frau? Bei der Fahndung nach einer EC-Karten-Betrügerin bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Zeugen, die Hinweise zu der abgebildeten Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 27 17 zu melden.

Von Andreas Krasselt