Seit Jahren klagt die Heisterbergschule im hannoverschen Stadtteil Ahlem über Platznot – jetzt hat der Bezirksrat nach langer Diskussion über mehrere Änderungsanträge dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, die zweizügige Oberschule auf vier Züge zu erweitern. Da der bisherige Standort an der Tegtmeyerallee keine Möglichkeiten zur Erweiterung bietet, soll der Neubau am Standort des ehemaligen Schulzentrums Ahlem an der Petit-Couronne-Straße entstehen.

Bis zum Schuljahr 2024/2025 soll der Neubau fertig sein. Ziel der Stadt Hannover ist es, damit und mit einer Erweiterung an anderen Standorten, etwa an der Pestalozzischule in Anderten, die seit Langem fehlenden Plätze an den Sekundarschulen in den Jahrgängen sechs bis neun auszugleichen.

Schulzentrum Ahlem stand jahrelang leer

Das Schulzentrum Ahlem stand jahrelang leer, wurde zwischenzeitlich zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen genutzt. Die Heisterbergschule hatte lange vergeblich versucht, in das Gebäude auszuweichen, weil der Standort an der Tegtmeyerallee von Anfang an zu klein konzipiert war. Die Erweiterung der Heisterbergschule war jüngst auch Thema im Schulausschuss der Stadt.

Das frühere Schulzentrum Ahlem: Hier soll ein Neubau für die Heisterbergschule entstehen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Dort forderten die Grünen, die Oberschule in eine Integrierte Gesamtschule (IGS) mit Oberstufe umzuwandeln. Für den Schulplatzmangel wäre das nach Angaben der Stadt aber nur bedingt hilfreich. Würde die Oberschule Heisterberg von zwei auf vier Züge vergrößert, könne der Fehlbedarf an Oberschulplätzen im Schuljahr 2024/2025 von 200 auf unter 100 gesenkt werden, so die Prognosen der Schulverwaltung.

Auch im Folgezeitraum bis zum Schuljahr 2030/2031 blieben die Fehlbedarfe sehr niedrig. Würde die Heisterbergschule in eine vierzügige IGS umgewandelt werden, gäbe es zwar genügend Gesamtschulplätze, der Mangel an Oberschulplätzen würde sich aber deutlich verschärfen.

Für eine Umwandlung in eine IGS müsse beachtet werden, dass das Leistungsniveau der Schüler im Durchschnitt ungefähr dem der Stadt entsprechen müsse, erläuterte Timm Fulge vom Fachbereich Schule. Für diese Schulform sei eine hohe Leistungsheterogenität vorgesehen.

Sanierung statt Neubau?

Nach der vierten Klasse habe durchschnittlich ungefähr die Hälfte der Schüler in Hannover Gymnasialniveau, ein Drittel bewege sich auf Realschulniveau und rund 15 Prozent seien auf Hauptschulniveau. Würde die Oberschule Heisterberg zu einer IGS umgewandelt werden, müsse die Hälfte der Plätze an Schüler mit Gymnasialniveau vergeben werden. An Gymnasialplätzen herrsche in der Stadt aber insgesamt sogar ein Überangebot von 1,72 Plätzen pro Kind. Dagegen gäbe es nur einen Platz für zwei Kinder mit Hauptschulniveau. Auch die Forderung nach einer Oberstufe ist nach Ansicht der Stadtverwaltung unrealistisch. Um diese an einer Schule zu genehmigen, müssten dauerhaft mindestens 54 Schüler pro Jahrgang Abitur machen.

In einem zweiten Änderungsantrag baten die Grünen die Verwaltung darum, die bestehenden Gebäude an der Petit-Couronne-Straße auf Sanierungs- und Anpassungsmöglichkeiten zu prüfen und so einen Neubau zu verhindern. Zusätzlich solle ein Vergleichsgutachten von Abriss und Neubau erstellt werden, in dem neben der Finanzierung auch die Höhe der CO2-Emissionen, die die jeweiligen Bauvorhaben verursachten, verglichen werden. Vonseiten der Stadt hieß es, so ein Gutachten würde das Bauvorhaben um mindestens ein Jahr verzögern.

Die Einzelvertreterin der Linken, Julia Grammel, forderte in ihrem Änderungsantrag zusätzlich, die Klassengröße am neuen Standort der Heisterbergschule auf maximal 18 Schüler zu begrenzen. Diese Entscheidung steht aber gar nicht dem Schulträger zu, sondern ist Landessache. Derzeit liegt die Klassenobergrenze bei weiterführenden Schulen bei 30 Schülern.

SPD: Keine Vermischung mit Schulformdebatte

Lana Stibbe (Grüne) betonte, sie sei dafür, die Schulsysteme Real- und Oberschule auslaufen zu lassen. Nur so sei eine bessere Durchmischung der Leistungsniveaus möglich. Wichtig sei ihr zudem, dass in ihrem Stadtbezirk eine Oberstufe etabliert würde, denn bis jetzt gäbe es im gesamten Bezirk keine Schule mit Oberstufe. SPD-Fraktionsvorsitzender Joachim Reimann-Lübker warf ein, dass das Vorhaben nicht mit der Schulformdebatte vermischt werden solle.

Von Jette Ihl