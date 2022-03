Hannover

In einem Männerwohnheim in Hannover-Oberricklingen ist am Freitag ein Zimmerbrand ausgebrochen. Anfangs gab es die Befürchtung, der Bewohner könne sich noch in der betroffenen Wohnung befinden. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an und leitete umgehend eine entsprechende Suche ein.

Anwohner hatten den Brand an der Straße Am Wacholder gegen 10.20 Uhr gemeldet. Aus dem ersten Stock kam dichter Rauch. „Die Feuerwehrkräfte drangen sofort in die Brandwohnung vor und leiteten einen gezielten Löschangriff ein“, sagt Feuerwehrsprecher Martin Trang. Parallel dazu suchten weitere Retter das Stockwerk nach Personen ab.

Kein Bewohner verletzt

Dadurch gab es schnell Entwarnung. „Alle Bewohner hatten rechtzeitig und unverletzt das Haus verlassen“, sagt Trang. Das betroffene Apartment ist allerdings bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Nach dem Löschen befreite die Feuerwehr das Heim vom Rauch – alles unter den staunenden Blicken zahlreicher Kinder der gegenüber gelegenen Kita.

Gegen 12 Uhr war der Einsatz beendet, und die 32 Feuerwehrleute rückten wieder ab. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.