Ein Oberbürgermeister für alle wolle er sein, hatte Belit Onay (Grüne) im Wahlkampf versprochen. Nach dem unrühmlichen Abgang seines Vorgängers Stefan Schostok im Zusammenhang mit der Rathausaffäre wollte der Grüne einen neuen Kommunikationsstil etablieren und auch die Opposition besser mitnehmen. Stattdessen herrscht jedoch oft dicke Luft zwischen dem Stadtoberhaupt und der Politik. OB Onay steht unter Beschuss.

Für viel Aufregung in den Reihen der Politik sorgte die Berichterstattung über einen Besuch des Oberbürgermeisters im Kurt-Schwitters-Gymnasium in Misburg. Dort diskutierte Onay mit Schülern über die Verkehrswende. Die Sache ist schon einige Wochen her. Anfang November berichtete die HAZ über den Termin. Dort soll Onay gesagt haben, dass es mehr Zustimmung für seine Pläne für die autofreie Innenstadt geben werde, wenn die Grünen bei der Kommunalwahl 2021 mehr Stimmen holen sollten.

Hat der OB gegen seine Neutralitätspflicht verstoßen?

Für CDU-Fraktionschef Jens Seidel ein „Verstoß gegen die Neutralitätspflicht des Oberbürgermeisters“. Er fordert eine öffentliche Erklärung Onays zu dem Vorfall. Bisher war darüber nur intern im Verwaltungsausschuss des Rates gestritten worden. Im Dezember will Seidel dazu jedoch eine offizielle Anfrage im Rat stellen. „Das ist ein wichtiges Thema, das in die Öffentlichkeit gehört“, sagt Seidel. Er beklagt auch, dass „kein regelmäßiger Dialog mit allen Fraktionen“ stattfinde. Die Kommunikation mit Onays Büro sei „schwierig“.

Dass sich die Opposition über den Oberbürgermeister empört, mag noch als erwartbares politisches Geklingel durchgehen. Schwierigkeiten gibt es allerdings auch mit der Ampel, deren Mehrheit Onay braucht, um seine Vorstellungen umzusetzen. Einen „massiven Verstoß gegen das Grundgesetz“, sieht SPD-Fraktionschef Lars Kelich in dem Statement, das Onay zu Gunsten der Grünen in der Misburger Schule abgegeben haben soll. Im internen Verwaltungsausschuss habe der OB jedoch „keinen Fehler eingeräumt“ und die Kritik „ein bisschen arrogant“ beiseite gewischt.

Kommunalaufsicht hat sich eingeschaltet

Ob Onay wirklich das Wort „Grüne“ selbst in den Mund genommen hat, als es um die Zustimmung zur autofreien Innenstadt nach der kommenden Kommunalwahl ging, geht aus dem Bericht über den Besuch jedoch nicht eindeutig hervor. Onay selbst versichert gegenüber der NP: „Das Neutralitätsgebot gilt auch in Schulen – und dem habe ich auch entsprochen“. Mittlerweile hat sich auch die Kommunalaufsicht in die Sache eingeschaltet. Sie hat angekündigt, bei der Stadt einen Bericht zu dem Vorfall in der Schule anzufordern.

Für viel Aufregung hatte auch der Schritt gesorgt, bei der Kulturhauptstadt-Entscheidung wegen der Corona-Pandemie keine Vertreter der Politik im Rathaus zuzulassen. Nur Medien und Teile des Bewerbungs-Teams durften bei der Live-Übertragung dabei sein. Der Ratsvorsitzende Thomas Hermann ( SPD) hatte dem Oberbürgermeister eine „Missachtung der ehrenamtlichen Politik“ vorgeworfen und sich „fassungslos“ über die „Aussperrung“ der Politik gezeigt.

FDP : SPD hat Machtverlust noch nicht überwunden

Auch FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke war „sehr verärgert“ über die Entscheidung. Schließlich sei es die Politik gewesen, die die Idee zur Kulturhauptstadtbewerbung gehabt habe. Dieses Auftreten Onays passe „überhaupt nicht zu dem, was er im Wahlkampf angekündigt hat. Das hält er nicht ein“, kritisiert Engelke.

Die Schwierigkeiten mit der SPD führt der FDP-Mann jedoch auch darauf zurück, dass es diese „immer noch nicht überwunden“ habe, dass nach Jahrzehnten der SPD-Regentschaft nun ein Grüner das Stadtoberhaupt Hannovers sei. Die Genossen machten deshalb „in der Ampel gerne ein bisschen Opposition gegen Onay“, auch bereits mit Blick auf die Kommunalwahl 2021. Die SPD suche „jeden klitzekleinen Fehler“ beim Oberbürgermeister, berichtet Engelke.

Reizthema autofreie Innenstadt

Ihren Machtverlust wird die SPD besonders schmerzhaft gespürt haben, als sie im Sommer den Peiner Kreisbaurat Christian Mews zum Stadtbaurat Hannovers machen wollte – und am Widerstand Onays scheiterte, der diesen nicht auf dem prominenten Posten haben wollte.

Vor allem Onays Plan für eine autofreie Innenstadt nutzt die SPD für Attacken auf den Oberbürgermeister. Obwohl sie selbst bereits Ideen vorgelegt hat, die eine erhebliche Reduzierung des Autoverkehrs in der Innenstadt vorsehen und Kompromisse möglich machen sollten, nutzt sie das Thema, um sich scharf vom Oberbürgermeister abzugrenzen.

Obdachlosen-Unterbringung sorgt für Unmut

Nachdem Onay seinen Haushalt für die Jahre 2021 und 2022 vorgestellt hatte, drohte SPD-Fraktionschef Lars Kelich gleich, dass seine Partei sicherstellen werde, „dass einzelne Personen oder Parteien nicht die Finanzmittel der Stadt für ihre Lieblingsvorhaben und Luxusprojekte umverteilen“. Mit dem „Luxusprojekt einzelner Personen“ wird er kaum etwas anderes gemeint haben als Onays autofreie Innenstadt.

Was die Unterbringung von Obdachlosen angeht, musste sich Onay ebenfalls scharfe Kritik gefallen lassen. Hintergrund war die Schließung des Naturfreundehauses, in dem Obdachlose einquartiert worden waren. Erneut war es gerade die SPD, die hart mit dem OB und seinen Führungskräften ins Gericht ging. Sie warf der Stadtspitze sogar „soziale Kälte“ vor. Ein großes Thema auch für die Linken. Onay habe in dieser Sache „kein glückliches Händchen“ bewiesen, kritisiert deren Fraktionschef Dirk Machentanz. Unter Führung des grünen Oberbürgermeisters habe sich die Lage der Obdachlosen „nicht wirklich zum Positiven“ geändert.

Onay : „ Wahlkampf schon ein bisschen spürbar“

FDP-Mann Engelke sieht den Oberbürgermeister allerdings auch unter massivem Druck seitens seiner Grünen. „Er wird mächtig getrieben“, glaubt er. Dass manche Grüne erwarteten, dass Onay als OB schneller und einfacher grüne Politik umsetzen könne, hat zuletzt auch deren Vize-Fraktionschef im Rat, Daniel Gardemin, bestätigt. „Wir haben zusammen mit Onay allerdings im Rat nur elf von 65 Stimmen“, gab er zu Bedenken. Das schwierige Vermitteln zwischen grünen Ansprüchen und der Wirklichkeit der Tagespolitik soll auch einer der Gründe für den plötzlichen Abgang der grünen Fraktionschefin Freya Markowis in der vergangenen Woche gewesen sein.

Oberbürgermeister Onay selbst gibt sich trotz der Kritik aus dem Rat diplomatisch. „Ich glaube, dass der Wahlkampf schon hier und da ein bisschen spürbar ist“. Es gehe ihm jedoch „weiter darum, gute Sachpolitik zu machen“. Daran hätten „alle ein Interesse“. Ihm sei klar, dass gerade die autofreie Innenstadt ein Thema sei, „an dem sich manche abarbeiten“. Er sehe jedoch „viele Gemeinsamkeiten“. Onay will „auch die ernst nehmen, die das noch nicht wollen“.

Von Christian Bohnenkamp