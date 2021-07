Hannover

Die Ampel in Hannovers Rat ist am Ende. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) steht ohne stabile Mehrheit da, auf der er in den Monaten bis zur Kommunalwahl am 12. September sowie in den Wochen danach seine Politik bauen kann. Der neue Rat wird offiziell wohl erst im November konstituiert. „Ich werde zeitnah auf die Fraktionsvorsitzenden zugehen, um eine Grundlage für eine gemeinsame Arbeitsfähigkeit herzustellen“, kündigt Onay an.

Auch der Oberbürgermeister hat – wie auch seine Partei – den Eindruck gewonnen, dass sich das Bündnis „in der vergangenen Woche als nicht belastbar gezeigt und das Vertrauen zwischen den Parteien offenbar massiven Schaden genommen hat“. Onays Kandidatin Anja Ritschel hatte am Donnerstag nicht die notwendige Mehrheit für das Amt der Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin erreicht, weil die Ampel in geheimer Wahl nicht genug Stimmen zusammenbekommen hatte. Die Grünen sehen deshalb das Bündnis als gescheitert an und verkündeten am Mittwoch offiziell das Ende auf einer Pressekonferenz.

Wähler haben es in der Hand

Den Schritt hatten sie zuvor auch in Gesprächen mit Onay abgestimmt. Der forderte „alle Parteien auf, Verantwortung zu übernehmen“ und den Bürgern gegenüber Verlässlichkeit sicher zu stellen. Die Corona-Pandemie sei nicht überwunden. Die Wirtschaft müsse weiter stabilisiert werden. Der Innenstadtdialog werde fortgesetzt. „Und wir dürfen das Ziel der Klimaneutralität der Stadt nicht aus den Augen verlieren“, so der Oberbürgermeister.

Im September liege es in der Hand der Wähler, „einen neuen Rat zu wählen – und damit für stabile politische Verhältnisse zu sorgen“. Sein Ziel sei, „die Basis für neues Vertrauen zwischen den Parteien herzustellen“.

Von Christian Bohnenkamp