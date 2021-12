Hannover

Corona, Digitalisierung, zu wenig Personal – die Stadt Hannover steht vor riesigen Herausforderungen, findet Oberbürgermeister Belit Onay. Im NP-Interview sagt er, wie er die Probleme lösen will.

Herr Onay, gefragt nach dem größten Problem im Jahr 2021 haben 73 Prozent aller Bürger und Bürgerinnen Corona geantwortet. Sehen auch Sie das so als Chef der Stadtverwaltung, einer der größten öffentlichen Arbeitgeberinnen landesweit?

Corona war und ist das bestimmende Thema und eine Belastung für alle Lebensbereiche und alle Menschen. Es dauert leider noch fort. Wir haben in der Stadtverwaltung mit fast 12.000 Beschäftigten darauf reagieren müssen mit einem ganzes Bündel von Maßnahmen – Homeoffice, Abstandsregelungen, Tests, Impfungen. Im Austausch mit der Stadtgesellschaft und der Politik haben sich die Themen extrem verschoben durch Coronabekämpfung, Krisenbewältigung, eine verschärfte Finanzlage und allem, was dazu gehört. Ja, Corona hat alles verändert. Es war und ist die größte Herausforderung.

Weihnachtsmarkt durchziehen oder absagen

Was hätte besser laufen müssen? Wo wollen Sie Gas geben?

Wir sind noch in der vierten Welle. Daran wird deutlich, dass wir beim Thema Infektionsschutz längst nicht da sind, wo wir sein müssten. Impfen, Boostern, Impfstoff herbeischaffen – das sind Aufgaben wie im vorigen Jahr. Das müssen wir lösen. In der Stadt zeigt sich das Problem in verschiedenen Aspekten. Der Weihnachtsmarkt ist ein gutes Beispiel: Durchziehen mit strengen Regeln oder absagen. Die Betreiber geben alles – und dann stand er wieder auf der Kippe. Ich bin froh, dass wir hier Kurs gehalten haben. Auch der Einzelhandel sorgt sich ums Vorweihnachtsgeschäft. Und die Messe erlebt wieder massive Einschnitte, die auch den Wirtschaftsstandort treffen. Wir müssen Hilfe organisieren, damit die wichtigen Strukturen in der Stadt erhalten bleiben. Das gilt auch für Kunst und Kultur. Ich habe gerade mit einem kleineren Kinobetreiber telefoniert, der berichtet, seit 20 Monaten haben sie dicht. Das gefährdet Existenzen.

Eine Schwachstelle war der Bürgerservice. Wochen-, ja sogar monatelange Wartezeiten, um Dokumente zu erhalten oder ein Fahrzeug anzumelden. Wird das 2022 wirklich besser?

Wir haben hart gearbeitet und die Verbesserungen sind schon jetzt für die Menschen spürbar. Das ist den Kolleginnen und Kollegen zu verdanken, die an Werktagen Überstunden gemacht haben und an den Wochenenden zusätzlich im Einsatz waren, um den Berg an offenen Vorgängen abzuarbeiten. Der ist entstanden einerseits durch die Corona-Situation, andererseits durch Personalressourcen und Strukturen.

Mehr Digitalisierung ermöglichen

Digitalisierung hätte in vielen Bereichen die Probleme gelindert. Aber offenbar steht die Stadt Hannover da immer noch auf dem Stand aus den Anfängen dieses Jahrtausends – oder?

Mein Ziel ist seit Langem, dass wir mehr digitale Angebote schaffen. Dass wir so weit zurückhängen, würde ich nicht sagen. Tatsache aber ist, dass Deutschland nicht da steht, wo sie als starke Industrienation im Herzen Europas sein müsste. Ich bin dem Dezernenten Lars Baumann dankbar, der es geschafft hat, in kurzer Zeit vieles an Digitalisierung zu organisieren. So konnten wir Homeoffice anbieten oder Rats- und Ausschussarbeit in Videokonferenzen. Da war Hannover meines Wissens eine der ersten Kommunen in Niedersachsen. Nach der Einführung haben wir zig Anfragen dazu erhalten – und damit eine Beratungsleistung für die kommunale Familie übernommen. Wir müssen da weiter Gas geben, mehr Digitalisierung ermöglichen – für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch ins Haus hinein. Weg vom Papier, hin zur digitalen Lösung. Dadurch entsteht mehr Transparenz und auch mehr Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen. Wir werden alle davon profitieren.

Wie viel Geld müsste Ihrer Meinung nach in Digitalisierung gesteckt werden, damit das derzeit mögliche Optimum an Leistung erreicht wird?

Das kann man nicht beziffern. Wir sprechen nicht von einer einmaligen Anschaffung wie Tablets oder Softwareprogrammen. Das ist ein ganzer Prozess, ein Stück weit Kultur im Wandel, eine stetige Erneuerung und Weiterentwicklung. Wir haben eine Task Force gegründet, überprüfen auch rechtliche Konsequenzen, schauen, wo Digitalisierung Sinn macht und was wir dafür brauchen – von Technik angefangen bis zu Schulungen. Das muss von allen mitgelebt und mitgetragen werden, und da gibt es kein Ende.

Stadt attraktiv machen als Arbeitgeberin

Der Stadtverwaltung fehlen rund 700 Mitarbeiter. In vielen Bereichen kann sie bei der Bezahlung nicht mit privaten Arbeitgebern konkurrieren. Was tun?

Auch das ist eine Riesenherausforderung. Und die wird nicht kleiner, denn die Baby-Boomer-Generation in den wohlverdienten Ruhestand geht. Wir müssen auf Veränderungen reagieren, die Stadtverwaltung attraktiv machen als Arbeitgeberin, noch offensiver um Kräfte werben. Ein Problem ist die Bezahlung. Als Stadtverwaltung können wir mit familienfreundlichen Arbeitsstrukturen werben und bieten auch krisensichere Jobs. Wenn wir aber einen IT-Spezialisten haben wollen, wird das schwierig, denn der in der freien Wirtschaft das Doppelte verdient. Wir brauchen also eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen, auch für Personalressourcen und mehr Flexibilität im Tarifvertrag Öffentlicher Dienst.

Mit dem Innenstadtdialog setzen Sie Impulse für Veränderungen in der City. Die teilweise umstrittenen Experimentierräume waren ein erster Schritt. Was haben Sie als Lehre darauf gezogen? Wie wird Hannovers Innenstadt im Jahr 2025 oder 2030 aussehen?

Es war wichtig, diesen Schritt zu gehen. Viele Punkte lassen sich aus der Diskussion um die Innenstadt herunterbrechen – das Thema die Innenstadtentwicklung an sich, Aufenthaltsqualität sowie die Verkehrs- und Mobilitätswende. Wie verändert sich der Bedarf, und wie können wir ihn decken. Wir wollten mit den Experimentierräumen Entwicklungen erlebbar machen. Diskutieren allein können wir ewig. Das läuft seit 15 oder 20 Jahren. Aber wir müssen auch weiter kommen. Natürlich hat es bei der Umsetzung im vergangenen Sommer Konflikte gegeben, gerade über Mobilität. Das ist wie bei der Fußballnationalmannschaft, wo eben auch jeder eine Meinung hat. Uns ist jetzt wichtig, die unterschiedlichen Aspekte und Bewertungen zusammenzuführen. Deshalb arbeiten wir derzeit in sogenannten Quartierswerkstätten an konkreten Lösungen vor Ort, mit viel Expertise und unter Beteiligung der Ansässigen Akteure. Im Sommer, so ist geplant, werden wir den Hannoveranern und Hannoveranerinnen die Ergebnisse und ein Konzept vorstellen.

Wie wollen Sie mehr Tempo machen für die Verkehrswende?

Wir machen schon richtig Tempo – beispielsweise mit dem Konzept für Velorouten. Das läuft gut. Wir werden in den Stadtbezirken bessere Angebote wie Carsharing, Lastenräder, Leihräder prüfen und in Zusammenarbeit mit der Region den öffentlichen Nahverkehr verbessern. Das sind spannende Aufgaben! Wie schaffen wir es, Menschen von A nach B zu bringen – und zwar möglichst ohne das Auto, platzsparend, klimafreundlich, kostenverträglich. Im Bund setzen wir uns für neue Regeln zur Straßenplanung ein. Gemeinsam mit anderen Städten auch für mehr Spielräume bei Tempo 30.

Bei Flächen Kompromisse machen

Ganz wichtiges Thema: fehlender Wohnraum, vor allem bezahlbarer. Grün-Rot hat sich auf eine Teilbebauung der Schwarzen Heide verständigt. Im OB-Wahlkampf waren Sie 2019 dagegen. Werden Sie noch mehr Abstriche machen müssen oder zur dichteren Bebauung in der Höhe kommen, ganz einfach, weil Flächenressourcen endlich sind?

Sowohl als auch. Wir werden immer Kompromisse machen müssen. Nicht nur Platz für Wohnen ist knapp, sondern auch für Gewerbeansiedlungen, Entwicklungsraum für Wirtschaft und Industrie. Wir wollen gleichzeitig eine hohe Lebensqualität – und das heiß eben in Hannover viel Grün, viel Naherholung. Bei der Schwarzen Heide hat die Koalition einen guten Kompromiss erarbeitet. Die Hälfte des Baugebietes rund um die ökologisch bedeutsamen Gebiete wird aus der Planung herausgenommen und als Landschaftsschutzgebiet dauerhaft unter Schutz gestellt. Dadurch legen wir einen Dauerstreit zwischen den Belangen des Umweltschutzes und des Wohnungsbaus bei. Ich hatte mit der ursprünglich geplanten Bebauung meine Probleme. Jetzt, wo die Hälfte der Naturschutzflächen rausgenommen sind aus der Planung und klare Kriterien hinterlegt sind, habe ich keine Bedenken mehr. Das kann ein Muster sein für die Entwicklung.

Sie haben zwei Jahre lang eine Ratsmehrheit mit der Ampel gehabt, jetzt ist es Grün-Rot. Welche Konstellation ist besser aus Ihrer Sicht?

Mit der Ampel haben wir sehr viel erreicht, gerade in den schwierigen Corona-Zeit. Am Ende war das Vertrauensverhältnis leider nicht mehr gegeben. Und damit auch nicht mehr die Handlungsfähigkeit. Sich unter zwei Partnern zu verständigen, ist einfacher. Unter Grün-Rot herrscht viel Übereinstimmung. Das findet sich im Koalitionsvertrag. Und die Konstellation war eben demokratischer Wille.

Mit Krach auf einer Wellenlänge

Die Region hat mit Steffen Krach einen neuen Präsidenten. Herrscht zwischen Ihnen Konkurrenz oder wirklich gute Zusammenarbeit?

Die Zusammenarbeit mit Steffen Krach ist sehr gut. Natürlich muss er beim Thema Impfen, was in die Zuständigkeit der Region fällt, auf die Aufholjagd gehen. Wir haben heute Inzidenzen, die vor einem Jahr zum Lockdown geführt hätten, dazu die neue Variante Omikron. Region und Stadt haben mordsmäßige Arbeit geleistet – und dafür danke ich auch Krachs Vorgänger Hauke Jagau. Wie wir das Impfzentrum aufgebaut haben, lief ohne jede Eitelkeit. Einfach gut. Mit Steffen Krach erlebe ich einen neuen Austausch. Wir sind auf einer Wellenlänge – auch was die Generation, die Familiensituation und die politische Bewertung angeht.

Wie feiert die Familien Onay Weihnachten? Kommen die Eltern? Darf der Große Ihrer beiden Kinder schon beim Baumschmücken helfen? Oder gibt es gar keinen Baum?

Klar, gibt es einen Baum. Der ist schon geschmückt. Und zwar vier Mal. Da hängt mein Sohn alles dran und nimmt es wieder ab. Die kleine Schwester hilft. Wir werden die Feiertage nutzen, um mal ein bisschen abzuschalten. Natürlich wäre ein Familientreffen schön.

Von Vera König