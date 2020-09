Hannover

Es scheint eine dieser „never ending stories“ zu sein, eine Geschichte, die sich immer wiederholt. Der mittlerweile wohl 61-jährige obdachlose Israeli hatte bereits vor eineinhalb Jahren stadtweit Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als sein Lager am Königinnendenkmal vor der Eilenriede die Anwohnerschaft spaltete. Nun campiert er in der Nähe des Lister Platzes, vor dem Haus Bödekerstraße 85, dessen Bewohner unter den Hinterlassenschaften des Mannes zu leiden haben.

In der Hohenzollernstraße hatten sich noch viele Anwohner mit dem Wohnungslosen solidarisiert. Nachbarn hatten ihn versorgt, mit Essen, Kleidung und anderem, was er oftmals auch abgelehnt haben soll. Hilfen sind ihm so wenig willkommen wie die offizielle Sozialfürsorge. Als die Stadt seinen Lagerplatz räumte und dabei offenbar auch dessen spärliche Habseligkeiten entsorgte, gab es offenen Protest der Anwohner gegen diese Maßnahme. Am neuen Standort aber scheint der Ärger über den Obdachlosen zu überwiegen.

Nächtliche Schreie und Gestank

Nicht nur die paar Klamotten und Essensreste, die der Israeli offenbar auf Rad- und Gehweg verteilt, stören die Anwohner. „Er schreit auch nachts in einer Lautstärke, dass man es noch im fünften Obergeschoss hört“, berichtet eine Mieterin. „Er zerstört die Hausfassade durch einen Mix aus Essigreiniger und Scheuermilch, was einen bestialischen Geruch und weiße Spuren hinterlässt. Er uriniert zu jeder Tageszeit auf der Straße, genau dort wo Autos parken.“ Er entleere seinen Darm in die Baumkübel und masturbiere sogar in aller Öffentlichkeit auf der Straße. „Einmal hat er mich dabei sogar angeschaut“, erzählt die Frau, die sich dadurch sexuell belästigt fühlte.

Spuren: Mit einem Mix aus Essigreiniger und Scheuermilch versucht der Obdachlose die Hauswände von seinen Hinterlassenschaften zu reinigen – und erzeugt dadurch hässliche weiße Flecke. Quelle: Christian Behrens

Schon 2018 sei der Mann wegen sexueller Belästigung verdächtigt worden, bestätigt Polizeisprecherin Natalia Shapovalova. „Das hat sich aber nicht bestätigt. Aktuell liegen uns keine entsprechenden Anzeigen vor.“

Am Tag nach dem Platzverweis ist er wieder da

Dennoch sei die Problematik des auffälligen Obdachlosen bekannt, und die Polizei stehe im Austausch mit dem kommunalen Ordnungsdienst. Es seien auch schon mehrmals Platzverweise gegen den Israeli erteilt worden. „Denen er immer nachgekommen ist", so Shapovalova. „Doch am nächsten Tag war er wieder da.“ Eben eine unendliche Geschichte. Aufforderungen, seinen Unrat zu beseitigen, komme er ebenfalls regelmäßig nach. Doch dauere es nicht lange, bis sein Lagerplatz erneut vermüllt und verdreckt sei.

All das ist nicht besonders hilfreich, um den Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Bödekerstraße ihre Sorgen zu nehmen. „Als junge Frau habe ich Angst aus dem Haus zu gehen, sobald es dunkler ist und die Straßen etwas leerer sind“, sagt die Bewohnerin. Das Auftreten des Mannes, der einen oft unbegründet anschreie und offenbar unter anderen psychischen Störungen leide, wie der Angewohnheit, seine Genitalien zu präsentieren, ängstige auch die beiden kleinen Kinder ihrer Nachbarin.

Krisengespräch zwischen Polizei und Ordnungsdienst

Den Vorwurf der Anwohnerin, untätig zu sein und den Ball zwischen sich und dem Ordnungsdienst hin und her zu spielen, weist die Polizei indes zurück. Und auch die Stadt bestätigt, dass man nicht untätig gewesen sei: „Der Obdachlose, um den es hier geht, hat schon mehrfach Platzverweise erhalten. Er ist diesen immer nachgekommen, hat sich aber meist bald danach wieder an den gleichen Ort zurückbegeben“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. „Die Problemlage ist bekannt.“

Aber : Obdachlose seien ein Teil unserer Gesellschaft und als solche eben auch sichtbar. „Eine Verdrängung aus dem Stadtbild ist – solange sie sich friedlich verhalten – weder gewünscht noch rechtlich möglich“, betont Möller. Am Dienstag sollen in einer Art Krisengespräch zwischen der Polizeiinspektion Oststadt und dem kommunalen Ordnungsdienst Möglichkeiten des Eingreifens erörtert und Maßnahmen festgelegt werden. „Neben ordnungsrechtlichen Erwägungen muss natürlich auch eine Rolle spielen, welche Hilfsangebote hier gemacht werden können, beziehungsweise welche Hilfe oder Unterstützung die betreffende Person annimmt.“

Von Andreas Krasselt