Unweit der Straßenbahnhaltestelle „ Papenwinkel“ ( Vahrenheide) hat es einen Toten gegeben. Der obdachlose Pole (44) ist aufgrund hohen Alkoholkonsums gestorben. Ein Zechbruder (43) wurde bewusstlos in eine Klinik eingeliefert. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 6,55 Promille festgestellt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte eine Streife gegen 0.45 Uhr mehrere schlafende Obdachlose in einer Grünanlage an der Peter-Strasser-Allee unweit der Haltestelle „ Papenwinkel“ kontrolliert. Während die Beamten drei der Männer, auch sie stammen aus Polen und waren deutlich alkoholisiert, wecken konnten, waren ein 43-Jähriger und sein ein Jahr älterer Zechbruder nicht mehr ansprechbar.

43-Jähriger mit 6,55 Promille in Klinik

Die Polizisten versuchten umgehend, den Älteren wiederzubeleben. Den 43-Jährigen brachten sie in eine stabile Seitenlage. Der Mann, der die niederländische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde unter Begleitung eines Notarztes zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von 6,55 Promille festgestellt. Er befindet sich weiter in einem kritischen Zustand.

Für den 44-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Der Mann starb in der Grünanlage.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht nach jetzigem Stand davon aus, dass der Tote an der hohen Alkoholkonzentration im Blut starb. Hinweise auf Fremdverschulden haben sich im Zuge der Untersuchungen nicht ergeben.

Toter übernachtete in Notschlafstelle

Der Tote ist einer der Obdachlosen, die in der Notschlafstelle der Stadt an der Straße Alter Flughafen (ehemals Möbel Boss) übernachten. Seit Monaten sorgt das Verhalten der betrunkenen Wohnungslosen in Vahrenheide für Stress: Anwohner beschwerten sich immer wieder über Saufgelage an der Haltestelle „ Papenwinkel“, über Betrunkene, die auf dem Bahnsteig ihre Notdurft verrichten, Dreck und Müll.

Von Britta Mahrholz