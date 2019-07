Hannover

Ein betrunkener Obdachloser hat am Wochenende die Polizei in Atem gehalten. Der 38-Jähriger zeigte den Beamten den Hitlergruß und ein Hakenkreuz sowie ein Bild von Adolf Hitler. Der Mann, der es am Ende auf 4,48 Promille brachte, wurde schließlich in die Psychiatrie eingewiesen.

Wie der Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hannover, Martin Ackert, am Sonntag auf NP-Anfrage mitteilte, war der leicht alkoholisierte 38-Jährige zum ersten Mal am Freitag gegen 21.30 Uhr einer Streife am Ein- und Ausgang des Hauptbahnhofs gegenüber dem ZOB aufgefallen. Als er die Beamten sah, zeigte er ihnen den Hitlergruß.

Nazi-Symbol auf dem Arm

Und damit nicht genug. Er präsentierte den Polizisten auch ein aufgemaltes Hakenkreuz auf seinem Unterarm. Statt seines Ausweises zückte der Tscheche, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, zunächst ein Bild von Adolf Hitler. Die Polizisten sprachen ihm einen Platzverweis aus. Zudem fertigten sie eine Anzeige gegen ihn.

Zwei Stunden später fiel der 38-Jährige wieder auf – diesmal am Kröpcke. Dort nahmen Beamte der Landespolizei ihn fest, wieder wegen des gleichen Delikts. Zu dem Zeitpunkt brachte er es bereits auf einen Atemalkohol-Wert von 3,07 Promille. Bis um 5 Uhr saß er am Sonnabend in der Gewahrsamszelle der Polizei.

Mit 4,48 Promille in die Psychiatrie

Nächster Einsatz dann um 7.30 Uhr: Zu diesem Zeitpunkt tauchte der Nazi wieder am Hauptbahnhof auf und leerte eine Flasche Rum. Beim Erblicken der Bundespolizei-Streife brüllte er wieder „Heil Hitler“ und streckte den rechten Arm aus. Nunmehr ergab sein Alkoholtest 4,48 Promille.

Danach war Schluss für den Tschechen. Er landete wieder im Gewahrsam, wurde von einem Amtsarzt untersucht. In Anwesenheit des Mediziners versuchte er, sich mit einer Decke zu strangulieren. Schließlich wurde der 38-Jährige in die Psychiatrie in Langenhagen eingewiesen.

Von Britta Mahrholz